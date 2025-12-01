Gabriel Arias decidió no renovar con Racing: se irá libre tras su despedida ante Tigre

Arias disipó rumores sobre conflictos internos con un posteo humorístico en las redes oficiales de Racing, pero el cierre de su etapa ya era inminente. Después de siete años como dueño del arco académico, su ciclo llegó al final.

Los números de una etapa llena de títulos para Gabriel Arias en Racing

La trayectoria del arquero en Racing dejó cifras contundentes:

254 partidos

124 triunfos

70 empates

60 derrotas

246 goles recibidos

101 vallas invictas

Títulos obtenidos

Superliga 2018/19

Trofeo de Campeones 2019

Trofeo de Campeones 2022

Supercopa Internacional 2023

Copa Sudamericana 2024

Recopa Sudamericana 2025

Con estos logros, Arias cierra uno de los ciclos más exitosos para un arquero en la historia reciente de Racing, despidiéndose como un referente indiscutido de La Academia.