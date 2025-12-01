Gabriel Arias decidió no renovar con Racing: se irá libre tras su despedida ante Tigre
El arquero no renovará su contrato con Racing y se despedirá ante Tigre, tras perder la titularidad y cerrar un ciclo con seis títulos.
Racing recibió una noticia inesperada este domingo: Gabriel Arias comunicó que no renovará su contrato y, por lo tanto, dejará el club libre el 31 de diciembre. Este lunes, en el duelo ante Tigre desde las 21.30 por los cuartos de final del Clausura, será su última presentación en el Estadio Presidente Perón.
El arquero llegó a mediados de 2018 y se convirtió rápidamente en una de las figuras y líderes del plantel. En su primera temporada fue campeón de la Superliga 2019 bajo la conducción de Eduardo Coudet, dando inicio a un ciclo que incluyó múltiples títulos y actuaciones determinantes.
Pese a que Racing aún puede avanzar a semifinales si derrota a Tigre, el arquero no volverá a jugar frente al público académico. Su salida se da tras varios meses en los que perdió la titularidad a manos de Facundo Cambeses, quien se consolidó con grandes rendimientos y llegó incluso a debutar en la Selección Argentina. La dirigencia le ofreció extender su vínculo, pero el arquero —relegado al banco en el tramo final del año— optó por no aceptar la propuesta y buscar nuevos destinos a partir de 2025.
El punto de inflexión en la relación entre Arias y su continuidad deportiva en Racing tuvo lugar el 19 de agosto, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Peñarol. En aquella noche, Gustavo Costas decidió reemplazarlo en los minutos finales para que Facundo Cambeses atajara una eventual tanda de penales, instancia que finalmente no ocurrió por el gol agónico de Franco Pardo.
A partir de allí, y con algunos rendimientos por debajo de lo esperado, la derrota ante Unión del 31 de agosto terminó de sellar su salida del equipo titular. Desde entonces, Cambeses se adueñó del arco: en los últimos 14 encuentros mantuvo la valla invicta en once, consolidando su lugar en el once inicial.
Arias disipó rumores sobre conflictos internos con un posteo humorístico en las redes oficiales de Racing, pero el cierre de su etapa ya era inminente. Después de siete años como dueño del arco académico, su ciclo llegó al final.
Los números de una etapa llena de títulos para Gabriel Arias en Racing
La trayectoria del arquero en Racing dejó cifras contundentes:
- 254 partidos
- 124 triunfos
- 70 empates
- 60 derrotas
- 246 goles recibidos
- 101 vallas invictas
Títulos obtenidos
- Superliga 2018/19
- Trofeo de Campeones 2019
- Trofeo de Campeones 2022
- Supercopa Internacional 2023
- Copa Sudamericana 2024
- Recopa Sudamericana 2025
Con estos logros, Arias cierra uno de los ciclos más exitosos para un arquero en la historia reciente de Racing, despidiéndose como un referente indiscutido de La Academia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario