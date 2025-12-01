La valiente declaración de un tenista que sorprendió a todos: "Es momento de abrirme con ustedes"
Mika Brunold reveló que es homosexual y generó un fuerte impacto en el tenis masculino con un mensaje que abrió el debate sobre diversidad e inclusión.
El tenis masculino volvió a avanzar en materia de diversidad tras la publicación de un comunicado que conmovió al ambiente deportivo. Mika Brunold, una de las jóvenes promesas del tenis suizo, decidió compartir públicamente su orientación sexual a través de un extenso texto en redes sociales acompañado de una imagen dentro de la cancha. En su carta, el jugador repasó su recorrido personal y deportivo, y explicó por qué eligió hacer pública su verdad en este momento de su carrera.
Allí escribió: “Como jugador profesional de tenis, he pasado incontables horas trabajando en mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad. A través de todo esto, una de las cosas más importantes que aprendí es que el éxito en la cancha no se trata solo de habilidad física: también se trata de descubrir tu personalidad y mantenerte fiel a quien sos. He estado pensando mucho en cómo hablar de esto. Y aunque no siempre fue fácil, ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca fue una opción. Por eso siento que es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay".
El mensaje continuó con una reflexión sobre las dificultades que enfrentó: “Ser gay no solo significa amar al mismo género: también implica lidiar con cosas que la mayoría de las personas nunca tiene que pensar. El miedo a no ser aceptado, la presión de mantenerse callado, la sensación de ser diferente. Pero crecí. Y estoy orgulloso de quién soy hoy". Luego agregó: “Comparto esto con ustedes para dar un paso por mí mismo, pero también porque creo que en el deporte no se habla lo suficiente de esto. Creo que en un mundo ideal, ni siquiera tendríamos que ‘salir del closet’. Estoy profundamente agradecido con todos los que me apoyaron. Sin ustedes, nunca sería la persona que soy hoy”.
La publicación generó una inmediata ola de apoyo en Suiza y en el circuito internacional. Jugadores, entrenadores y fanáticos destacaron la valentía del joven tenista, especialmente en una disciplina donde históricamente muy pocos deportistas varones se animaron a expresarse abiertamente sobre su orientación sexual.
Antecedentes y avances en el camino hacia la inclusión en el tenis
La declaración de Brunold se suma a un proceso gradual de apertura dentro del circuito masculino. Su anuncio llega casi un año después de que el brasileño Joao Lucas Reis da Silva se convirtiera en el primer jugador ATP en actividad en revelar públicamente su homosexualidad en diciembre de 2024, un hecho considerado histórico para el deporte.
En el tenis femenino, la diversidad se visibilizó con mayor naturalidad a lo largo de las décadas gracias al ejemplo de figuras como Billie Jean King, Martina Navratilova y Amelie Mauresmo. Más recientemente, el caso de la argentina Nadia Podoroska también tuvo gran impacto cuando hizo pública su relación con Guillermina Naya.
En aquel entonces, la rosarina remarcó que no buscaba asumir un rol militante y explicó: “La verdad es que yo no llevo ninguna bandera, no porque no quiera o no me guste. Me encantan las personas socialmente comprometidas, pero creo que todavía no tengo fuerzas ni tiempo”.
