La valiente declaración de un tenista que sorprendió a todos: "Es momento de abrirme con ustedes"

En el tenis femenino, la diversidad se visibilizó con mayor naturalidad a lo largo de las décadas gracias al ejemplo de figuras como Billie Jean King, Martina Navratilova y Amelie Mauresmo. Más recientemente, el caso de la argentina Nadia Podoroska también tuvo gran impacto cuando hizo pública su relación con Guillermina Naya.

En aquel entonces, la rosarina remarcó que no buscaba asumir un rol militante y explicó: “La verdad es que yo no llevo ninguna bandera, no porque no quiera o no me guste. Me encantan las personas socialmente comprometidas, pero creo que todavía no tengo fuerzas ni tiempo”.