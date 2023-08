Fernando Gago defendió a Maxi Romero luego de la eliminación de Racing

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1697249083419934993&partner=&hide_thread=false GAGO: "MAXI ROMERO HACE UN TRABAJO ESPLÉNDIDO. CONFÍO MUCHÍSIMO EN ÉL"



El entrenador de Racing bancó al delantero criticado por los hinchas luego de la eliminación en la Copa Libertadores. pic.twitter.com/GACSABVW8H — TyC Sports (@TyCSports) August 31, 2023

La defensa de Gago a Maxi Romero en Racing

Sin lugar a dudas que Maximiliano Romero fue uno de los jugadores más apuntados por los hinchas de Racing que sufrieron la ausencia de Roger Martínez tras la lesión ante Altético Nacional.

Si bien el joven delantero estuvo lejos de mostrar su mejor nivel en ambos partidos cruciales ante el Xeneize, el entrenador de la Academia salió al cruce en conferencia de prensa para defenderlo.

"Maxi hace un trabajo espléndido para el equipo. Y yo confío muchísimo en él. Yo no puedo responderle exactamente al hincha porque es hincha y lo entiendo, eh. Porque el hincha quiere que el 9 haga goles, eso está claro. Hay un montón de determinaciones que te llevan a poner un jugador o no. No de resultados", manifestó en conferencia de prensa.

Y además agregó: "Contra Atlético Nacional (la revancha) no jugó Maxi, sino Roger. Yo confío en Maxi como en todos los chicos que están en el plantel. No es que lo tengo que defender. Los voy a defender a muerte, sea quién sea. A eso no lo voy a cambiar jamás".