Gasly explotó contra la FIA tras perder el podio de Mónaco: "Creo que nos están robando"

A pesar de su enojo, el francés intentó separar el episodio de Mónaco de la competencia que debía afrontar en Italia. El viernes, luego de conocer oficialmente la resolución, difundió sus sensaciones a través del comunicado del equipo. “Obviamente, hoy nos hemos enterado del resultado del Gran Premio de Mónaco. Por supuesto que estoy decepcionado, pero ahora mismo mi atención se centra únicamente en la carrera de este fin de semana y en sacar el máximo partido al resultado”, señaló.

Steve Nielsen también criticó el fallo

La postura de Gasly fue acompañada por la dirigencia de Alpine. Steve Nielsen, director del equipo, también expresó públicamente su desacuerdo con el veredicto del Tribunal de Apelación.“Sentimos que realmente nos perjudicaron. Porque el auto número 10 no estaba excediendo el límite de velocidad. Nuestros datos lo dicen, la FIA lo dice y los cronometradores lo dicen. Pero el panel de la audiencia de apelación decidió que sí lo estaba haciendo. Todavía no entiendo del todo cómo llegaron a esa conclusión”, manifestó, según reprodujo Motorsport.

Nielsen incluso comparó toda la situación con El día de la marmota, la película protagonizada por Bill Murray en la que el protagonista queda atrapado en un bucle temporal: “¿Alguna vez viste la película El día de la marmota (película que trata sobre un bucle temporal)? Bueno, Mónaco me resulta un poco así. Creo que ahora ya pasaron tres meses. Y una gran parte de cada día durante esos últimos tres meses estuvo dedicada a hablar de Mónaco. Así que, de alguna manera, me siento aliviado de que haya terminado”.

Asimismo, detalló el impacto que tuvo el fallo en la clasificación general y dejó en claro que la situación puede ser relevante para el objetivo que se planteó el equipo para el cierre de la temporada. “Nunca es bueno perder puntos antes de poder salir a la pista. Creo que son 13 puntos en total, nueve de los nuestros y luego algunos que pasan a Racing Bulls. No es bueno. Tampoco es lo que esperábamos. Y ahora estamos 16 puntos por detrás de Racing Bulls. Ese es nuestro foco. Quedan 10 carreras. Haremos todo lo posible para alcanzarlos y terminar quintos”, explicó.