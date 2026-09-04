Gasly explotó contra la FIA tras perder el podio de Mónaco: "Creo que nos están robando"
El piloto de Alpine no ocultó su enojo después de que el Tribunal Internacional de Apelación modificara el resultado de la carrera y lo relegara del tercer puesto al séptimo.
La resolución del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA generó un fuerte impacto en Alpine y dejó a Pierre Gasly con una mezcla de bronca y frustración. Tres meses después de la disputa del Gran Premio de Mónaco, el organismo decidió modificar la clasificación de aquella carrera y quitarle al piloto francés el tercer puesto que había conseguido en pista.
Gasly pasó a ocupar la séptima posición y el equipo perdió puntos importantes en una pelea que tiene como uno de sus principales objetivos terminar por delante de Racing Bulls en el campeonato de constructores. La decisión provocó una inmediata reacción del piloto, quien no escondió su disconformidad y cuestionó duramente el proceso que terminó modificando el resultado.
En el marco del Gran Premio de Italia en Monza, fue consultado sobre la resolución y dejó una de las declaraciones más contundentes del fin de semana: “Creo que nos están robando y creo que esto no va a terminar ahí. Estaba bastante claro la velocidad que teníamos nosotros en el pit lane. Hay muchas interpretaciones, disputas legales en oficinas sobre puntos que van más allá de lo deportivo”, afirmó en diálogo con Canal+.
Pierre Gasly cuestionó la decisión que cambió el resultado de Mónaco
El conflicto se originó en una infracción relacionada con el límite de velocidad en el pit lane. Alpine sostuvo durante todo el proceso que sus datos demostraban que el auto de Gasly no había superado el límite establecido. Sin embargo, el Tribunal de la FIA interpretó la situación de otra manera y determinó modificar el resultado. De esta forma, aquel tercer lugar que había quedado registrado después de la carrera dejó de pertenecer al piloto francés.
Para Gasly, el problema excede la pérdida de una posición. El piloto considera que una competencia debería definirse principalmente por lo sucedido sobre el asfalto y no por una resolución posterior tomada en oficinas. “Es triste ver resultados decididos a raíz de este tipo de evento. En la pista terminamos terceros. Otro giro inesperado. Voy a dejar que mi equipo haga el resto. Hice lo posible en la pista y ahora les corresponde a ellos hacer lo necesario, y tengo confianza en eso”, expresó.
A pesar de su enojo, el francés intentó separar el episodio de Mónaco de la competencia que debía afrontar en Italia. El viernes, luego de conocer oficialmente la resolución, difundió sus sensaciones a través del comunicado del equipo. “Obviamente, hoy nos hemos enterado del resultado del Gran Premio de Mónaco. Por supuesto que estoy decepcionado, pero ahora mismo mi atención se centra únicamente en la carrera de este fin de semana y en sacar el máximo partido al resultado”, señaló.
Steve Nielsen también criticó el fallo
La postura de Gasly fue acompañada por la dirigencia de Alpine. Steve Nielsen, director del equipo, también expresó públicamente su desacuerdo con el veredicto del Tribunal de Apelación.“Sentimos que realmente nos perjudicaron. Porque el auto número 10 no estaba excediendo el límite de velocidad. Nuestros datos lo dicen, la FIA lo dice y los cronometradores lo dicen. Pero el panel de la audiencia de apelación decidió que sí lo estaba haciendo. Todavía no entiendo del todo cómo llegaron a esa conclusión”, manifestó, según reprodujo Motorsport.
Nielsen incluso comparó toda la situación con El día de la marmota, la película protagonizada por Bill Murray en la que el protagonista queda atrapado en un bucle temporal: “¿Alguna vez viste la película El día de la marmota (película que trata sobre un bucle temporal)? Bueno, Mónaco me resulta un poco así. Creo que ahora ya pasaron tres meses. Y una gran parte de cada día durante esos últimos tres meses estuvo dedicada a hablar de Mónaco. Así que, de alguna manera, me siento aliviado de que haya terminado”.
Asimismo, detalló el impacto que tuvo el fallo en la clasificación general y dejó en claro que la situación puede ser relevante para el objetivo que se planteó el equipo para el cierre de la temporada. “Nunca es bueno perder puntos antes de poder salir a la pista. Creo que son 13 puntos en total, nueve de los nuestros y luego algunos que pasan a Racing Bulls. No es bueno. Tampoco es lo que esperábamos. Y ahora estamos 16 puntos por detrás de Racing Bulls. Ese es nuestro foco. Quedan 10 carreras. Haremos todo lo posible para alcanzarlos y terminar quintos”, explicó.
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