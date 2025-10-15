George Russell renovó su contrato con Mercedes: así está el cuadro de pilotos de la Formula 1 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesAMGF1/status/1978446128028025293&partner=&hide_thread=false It's official



El director de Mercedes, Toto Wolff, confirmó que la renovación “siempre fue una cuestión de tiempo” y destacó la fortaleza de la dupla. “George y Kimi son el presente y el futuro del equipo. Nos entusiasma seguir construyendo con ellos mientras nos preparamos para la nueva etapa técnica que comenzará el próximo año”, explicó.

Con esta confirmación, el panorama de la parrilla 2026 queda casi cerrado: solo quedan cuatro asientos libres, repartidos entre Red Bull, Racing Bulls y Alpine. Mientras tanto, Mercedes se mantiene enfocada en cerrar el 2025 en la segunda posición y consolidar un proyecto que combina juventud, consistencia y una mirada firme hacia el futuro de la Fórmula 1.

