Gerard Piqué se pone la de River: "Lo elijo por Mascherano y porque conozco a Jorge Brito"

Lógicamente, la expectativa para el Superclásico del domingo es altísima y nadie o casi nadie se priva de brindar su opinión sobre el resultado eventual del partido que enfrenta a las dos instituciones más grandes del fútbol argentino.

De hecho, el defensor ya retirado Gerard Piqué -ahora enfocado en negocios vinculados al entretenimiento y a la Kings League que fundó-, campeón mundial con España e ídolo del Barcelona, eligió a su candidato para el domingo.

“Aquí siempre es la gran duda de mojarte (inclinarte) por uno de los dos porque es como en España con Barça y Madrid, y siempre hay mucha rivalidad”, comenzó el exdefensor, aclarando inmediatamente que “yo siempre me decanté un poco más por River”.

Y explicó el motivo por sus simpatías “millonarias”: “Estuve con Masche muchos años y me inculcó la historia, los colores de River”. Además advirtió que “conozco al presidente (Jorge Brito) y me llevo muy bien con él, así que diría que River… Pero no tengo el detalle y la historia para poder decantarme por uno o por otro”, se cubrió.

También opinó sobre la actualidad de Edinson Cavani, el delantero que todavía no explota en Boca: "Es un jugadorazo, siempre ha metido goles. No sé las expectativas cuando llegó cuáles eran, pero estoy convencido de que Cavani está teniendo un rendimiento bueno”.

“A partir de ahí, si se espera que el rendimiento tenga que ser mejor o tenga que meter más goles, ahí va por cada uno. Estando en el campo es peligroso y te puede enchufar un gol", completó Piqué por ESPN.