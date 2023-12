Gerónimo Rulli eligió entre Boca y River: "Primero iría a Estudiantes, pero si no..."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/directvsportsar/status/1731752157358039086&partner=&hide_thread=false "PRIMERO ESTUDIANTES, PERO SINO IRÍA A BOCA, POR MI MAMÁ"



@askomartin quería ver a Rulli en el arco de River pero...



#SeHablaAsíDSPORTS, con la conducción de @TotiPasman pic.twitter.com/DJjCt58UmQ — DSportsAr (@directvsportsar) December 4, 2023

“No puedo, mi vieja es fanática de Boca, si voy me deshereda. Primero iría a Estudiantes, pero si no, antes de River iría a Boca”, sostuvo Rulli ante la pregunta de qué equipo escogería entre los dos más importantes del fútbol argentina para un futuro regreso al fútbol nacional.

geronimo rulli ajax.jpg

Sin embargo, se encargó de aclarar que su primera opción es el Pincha, club en el que surgió. “Me encantaría. Es mi ciudad, mi equipo de toda la vida, salí de ahí y tengo muchos amigos. Ahora que juegan en UNO, es un invectivo. Yo creo que todavía no es el momento, todavía me quiero seguir probando en Europa. Más adelante no tengo dudas que voy a volver”, respondió.

Rullí debutó el 8 de abril de 2013 en el arco de Estudiantes de La Plata enfrentando a Arsenal de Sarandí y sufriendo una derrota por 1-0. Aunque tuvo una destacada actuación en el partido, no pudo evitar el gol de Martín Rolle a los 43 minutos del segundo tiempo.