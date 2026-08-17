Vélez no pasó del empate ante Defensa y Justicia y quedó escolta de la Zona A del Torneo Clausura

Cómo quedó la tabla del Torneo Clausura y los próximos partidos

Clasificación ofrecida por Sofascore

Tras dejar escapar la victoria, el conjunto local no pudo alcanzar la cima de la Zona A, lugar de privilegio que actualmente ocupa Instituto de Córdoba con 12 puntos, y quedó como escolta con 11 unidades. Por su parte, el elenco de Florencio Varela se ubicó en la cuarta posición con 8 puntos.