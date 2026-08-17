Vélez no pasó del empate ante Defensa y Justicia y quedó escolta de la Zona A del Torneo Clausura
Vélez igualó 1-1 frente a Defensa y Justicia en Liniers por la quinta fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el Fortín no logró alcanzar la cima.
En un intenso partido disputado este lunes en el estadio José Amalfitani, Vélez empató 1-1 frente a Defensa y Justicia por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo de Liniers comenzó ganando temprano, pero el Halcón de Florencio Varela reaccionó a tiempo para rescatar un valioso punto como visitante.
Los goles del empate entre Vélez y Defensa y Justicia
Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto saltaron al terreno de juego muy concentrados y consiguieron golpear primero. A los 4 minutos de la etapa inicial, Manuel Lanzini sacó un potente derechazo tras aprovechar una gran asistencia de Matías Pellegrini para poner en ventaja al dueño de casa.
No obstante, el entrenador Julio Vaccari ajustó la táctica para la segunda mitad y la visita comenzó a dominar las acciones del duelo. Finalmente, la merecida igualdad llegó a los 34 minutos del complemento, luego de una gran jugada colectiva que culminó con un certero disparo de Leandro Fernández.
Cómo quedó la tabla del Torneo Clausura y los próximos partidos
Tras dejar escapar la victoria, el conjunto local no pudo alcanzar la cima de la Zona A, lugar de privilegio que actualmente ocupa Instituto de Córdoba con 12 puntos, y quedó como escolta con 11 unidades. Por su parte, el elenco de Florencio Varela se ubicó en la cuarta posición con 8 puntos.
En el marco de la sexta fecha del certamen nacional, Defensa y Justicia viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano el próximo domingo desde las 17:00 horas. Ese mismo día, a partir de las 19:15, el Fortín tendrá una dura prueba cuando visite a River Plate en el estadio Monumental.
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