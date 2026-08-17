Feroz pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari después de Vélez-Defensa y Justicia en Liniers

Por su parte, el estratega del cuadro de Liniers coincidió en bajarle el tono al conflicto ante los micrófonos. "Fue una discusión típica después de un partido caliente. Son cosas que no deberían ocurrir, pero no son importantes. Uno está grande y no debiera prestarse a esa situación, pero de verdad que no pasó nada más allá de eso", concluyó.