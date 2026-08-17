Feroz pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari después de Vélez-Defensa y Justicia en Liniers
El final del partido entre Vélez y Defensa y Justicia terminó en una pelea entre Vaccari y los Barros Schelotto, que incluyó graves insultos y golpes de puño.
Tras el empate en el estadio José Amalfitani, el encuentro finalizó con una pelea bochornosa. Los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron un violento cruce camino al vestuario. Hubo fuertes insultos y golpes de puño, lo que obligó a ambos planteles a intervenir rápidamente.
Ni bien el árbitro Nicolás Ramírez marcó el final del partido, el DT del Halcón se dirigía al túnel cuando fue interceptado por el entrenador local. Según trascendió, el técnico del Fortín lo tomó del cuello y el ex conductor de Independiente respondió dándose vuelta y lanzando un golpe de puño.
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Los intentos de los futbolistas visitantes por calmar las aguas resultaron en vano, ya que la platea velezana agravó la tensión arrojando insultos contra Leandro Fernández, exjugador del Fortín y autor del empate. Durante el caos, la bronca también apuntó contra Federico Insúa, ayudante de campo local, a quien le gritaron que no faltara el respeto.
Las insólitas declaraciones de Vaccari y el DT de Vélez
A pesar del escándalo y las evidentes agresiones, ambos protagonistas intentaron minimizar los hechos en conferencia de prensa. El entrenador de Defensa aseguró que fue producto de las pulsaciones del duelo: "No pasó nada, yo no me enteré de nada. Nada importante que contar. Es un partido de fútbol y se terminó", declaró tajante.
Por su parte, el estratega del cuadro de Liniers coincidió en bajarle el tono al conflicto ante los micrófonos. "Fue una discusión típica después de un partido caliente. Son cosas que no deberían ocurrir, pero no son importantes. Uno está grande y no debiera prestarse a esa situación, pero de verdad que no pasó nada más allá de eso", concluyó.
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