Salvaje agresión a árbitro en Santa Fe: suspenden partido de la Liga Regional Totorense
Un jugador de Provincial de Salto Grande atacó al árbitro Alejandro Scionti durante el encuentro ante Alba Argentina, que fue suspendido antes del final del primer tiempo.
Un hecho de extrema violencia sacudió la Liga Regional Totorense de Fútbol en Santa Fe. El partido entre Alba Argentina y Provincial de Salto Grande, correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura, fue suspendido a los 43 minutos del primer tiempo luego de que un jugador visitante agrediera al árbitro principal, Alejandro Scionti, cuando el equipo local se imponía por 2 a 1 en la cancha de Maciel.
Según relataron testigos y autoridades presentes, el jugador atacó al árbitro primero con un cabezazo y luego con un golpe de puño en la nuca, poniendo en riesgo la integridad física del juez. La rápida intervención del personal de seguridad permitió retirar a los árbitros hacia los vestuarios, evitando que la situación escalara aún más.
Scionti fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Posteriormente, el árbitro presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
El episodio generó conmoción en el ámbito del fútbol regional y encendió nuevamente el debate sobre la violencia en las canchas y la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos. La Liga Regional Totorense informó que será el Tribunal de Disciplina el encargado de evaluar las sanciones correspondientes a los responsables del incidente.
El partido quedó oficialmente suspendido y su resolución, así como las medidas disciplinarias, serán definidas por la entidad organizadora. Mientras tanto, el fútbol local continúa bajo la sombra de este grave episodio, que pone en evidencia los riesgos que enfrentan los árbitros en competencias regionales.
