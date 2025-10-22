Salvaje agresión a árbitro en Santa Fe: suspenden partido de la Liga Regional Totorense

Violencia en el fútbol de Santa Fe un árbitro recibó una salvaje agresión

El episodio generó conmoción en el ámbito del fútbol regional y encendió nuevamente el debate sobre la violencia en las canchas y la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos. La Liga Regional Totorense informó que será el Tribunal de Disciplina el encargado de evaluar las sanciones correspondientes a los responsables del incidente.