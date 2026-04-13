Gimnasia le ganó 2-1 a Sarmiento y se acomoda en la tabla del Torneo Apertura

En el complemento, Sarmiento reaccionó y logró llegar al empate. A los 10 minutos del segundo tiempo, Pablo Magnin aprovechó su oportunidad y marcó el 1-1 que le dio vida al conjunto de Junín. El partido se mantuvo parejo hasta los minutos finales, cuando Gimnasia encontró el gol de la victoria. En una de las últimas jugadas del encuentro, Franco Torres convirtió el 2-1 definitivo y selló el triunfo para el equipo local.