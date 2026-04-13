Gimnasia le ganó 2-1 a Sarmiento y se acomoda en la tabla del Torneo Apertura
Gimnasia venció 2-1 a Sarmiento con goles de Auzmendi y Torres por el Torneo Apertura y llegó a 17 puntos, superando al Verde en la tabla.
Gimnasia consiguió un triunfo importante al imponerse 2-1 frente a Sarmiento de Junín en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. El equipo platense logró abrir el marcador sobre el cierre del primer tiempo. A los 42 minutos, Agustín Auzmendi apareció de cabeza dentro del área para poner en ventaja al Lobo y desatar el festejo.
En el complemento, Sarmiento reaccionó y logró llegar al empate. A los 10 minutos del segundo tiempo, Pablo Magnin aprovechó su oportunidad y marcó el 1-1 que le dio vida al conjunto de Junín. El partido se mantuvo parejo hasta los minutos finales, cuando Gimnasia encontró el gol de la victoria. En una de las últimas jugadas del encuentro, Franco Torres convirtió el 2-1 definitivo y selló el triunfo para el equipo local.
Con este resultado, Gimnasia alcanzó las 17 unidades y logró superar a Sarmiento, que quedó con 16 puntos en el campeonato. En la próxima fecha, el Verde de Junín deberá visitar a Rosario Central, mientras que el Lobo volverá a ser local cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en un nuevo compromiso del Torneo Apertura.
Agustín Auzmendi, de cabeza, abrió el marcador para el Lobo a los 42 minutos del primer tiempo:
Pablo Magnin igualó el encuentro:
Franco Torres, en una de las últimas del segundo tiempo, marcó el 2-1 para Gimnasia:
Sarmiento vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Sarmiento vs. Gimnasia: probables formaciones
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería ó Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Sarmiento vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 16:30.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports Premium.
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