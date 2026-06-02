Marcelo Bielsa explicó el motivo para no citar a Luis Suárez al Mundial 2026

El trasfondo de la polémica y el sueño frustrado de Luis Suárez

El "Pistolero" se había despedido de la selección uruguaya el 6 de septiembre de 2024 en un partido de Eliminatorias ante Paraguay. Solo un mes después, encendió la polémica al ventilar internas del búnker uruguayo bajo el mando del argentino. A pesar del revuelo inicial, Bielsa contó con el respaldo de la dirigencia de la AUF y de los principales referentes del plantel actual, logrando encarrilar la clasificación a la Copa del Mundo.