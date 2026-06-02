Marcelo Bielsa explicó el motivo para no citar a Luis Suárez al Mundial 2026
El entrenador de la Selección de Uruguay reveló algunos detalles sobre el conflicto con el delantero que se quedó afuera de la Copa del Mundo más allá de expresarse abierto para una convocatoria.
La relación entre Marcelo Bielsa y Luis Suárez sumó un nuevo capítulo en la antesala del Mundial 2026. Luego de que el delantero del Inter Miami se ofreciera públicamente para dar marcha atrás con su retiro internacional y ayudar a La Celeste en la cita mundialista, el director técnico argentino decidió dejarlo fuera de la lista definitiva de 26 convocados. En conferencia de prensa, el entrenador rompió el silencio y dio sus motivos estrictamente futbolísticos.
A pesar del fuerte cruce mediático que protagonizaron a finales de 2024 —cuando el delantero denunció públicamente malos tratos del DT hacia el plantel y empleados de la AUF durante la Copa América—, Bielsa bajó los decibeles y enmarcó la baja de Suárez en una decisión táctica: “Él comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la Selección, cosa que siempre entendí como un pronunciamiento valioso y sincero”.
Inmediatamente después, el técnico argumentó los motivos de su ausencia en la nómina final: “Yo no tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin (Núñez), por (Federico) Viñas y por Rodrigo Aguirre. Son decisiones en las que no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”.
El trasfondo de la polémica y el sueño frustrado de Luis Suárez
El "Pistolero" se había despedido de la selección uruguaya el 6 de septiembre de 2024 en un partido de Eliminatorias ante Paraguay. Solo un mes después, encendió la polémica al ventilar internas del búnker uruguayo bajo el mando del argentino. A pesar del revuelo inicial, Bielsa contó con el respaldo de la dirigencia de la AUF y de los principales referentes del plantel actual, logrando encarrilar la clasificación a la Copa del Mundo.
Con esta negativa definitiva del entrenador, Luis Suárez —quien ya disputó las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022— se quedó sin la oportunidad histórica de ingresar al selecto grupo de futbolistas con cinco participaciones en Mundiales. Uruguay, ya instalada en el torneo, formará parte del Grupo H, donde se medirá ante España, Arabia Saudita y Cabo Verde.
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