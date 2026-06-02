Riquelme vs Riquelme: la interna entre Román y el Chanchi por el próximo DT de Boca
Con Úbeda afuera y la presión al máximo, en Boca se abre una fuerte interna entre Román y el Chanchi por el nuevo DT.
La salida de Claudio Úbeda volvió a dejar expuesto uno de los grandes problemas que arrastra Boca desde hace tiempo: la sensación permanente de que cada ciclo empieza antes de tiempo y termina todavía más rápido. El semestre fue muy malo, la eliminación en la Copa Libertadores golpeó fuerte y el clima futbolístico quedó otra vez cargado de tensión, con una dirigencia obligada a encontrar respuestas inmediatas mientras el margen político empieza a achicarse peligrosamente.
Y ahí aparece un detalle clave que en Boca pesa cada vez más: a la gestión encabezada por Juan Román Riquelme le queda apenas una Copa Libertadores antes de las próximas elecciones. Pero además existe un problema todavía más incómodo: el club ni siquiera tiene asegurada su clasificación a la próxima edición. En otras palabras, el oficialismo no solamente necesita elegir un entrenador. Necesita encontrar rápidamente a alguien capaz de reordenar un plantel golpeado, sostener competitividad y evitar que el cierre de mandato quede atravesado por otro fracaso internacional.
Por eso la búsqueda del nuevo DT dejó de ser una simple danza de nombres para transformarse en una discusión mucho más profunda dentro del propio núcleo de poder xeneize. Porque más allá de los apellidos que empiezan a circular, en Ezeiza saben que el próximo entrenador probablemente termine siendo el último gran proyecto futbolístico de la era Román.
Según pudo reconstruir este medio a través de fuentes allegadas a la dirigencia, la decisión sobre quién agarrará el “fierro caliente” que hoy representa el banco de Boca atraviesa una especie de interna silenciosa entre los propios hermanos Riquelme.
La pesada diferencia entre los Riquelme
Por un lado aparece Juan Román, presidente del club, con la intención de acelerar las gestiones pero al mismo tiempo esperar el tiempo necesario para intentar seducir a Néstor Lorenzo. El actual entrenador de la Selección de Colombia es el nombre que más le interesa a Román para encarar esta etapa, en parte por su recorrido reciente y también por una idea futbolística que considera compatible con lo que intentó construir en Boca desde que llegó al poder.
Pero del otro lado aparece Cristian “Chanchi” Riquelme con una postura mucho más urgente. Según las fuentes consultadas, considera que Boca no está en condiciones de esperar demasiado y que el club debería hacer “todo lo que esté al alcance de las manos… y más también” para convencer a Antonio Mohamed. El Turco aparece como el candidato que más seduce al Chanchi por experiencia, conocimiento del fútbol sudamericano y una trayectoria acostumbrada a escenarios de alta presión.
La situación además vuelve a poner sobre la mesa el creciente peso del Chanchi dentro de la estructura de poder xeneize. En el mundo Boca hace tiempo que distintas voces remarcan la fuerte influencia que tiene sobre las decisiones de la presidencia, algo que genera ruido tanto en sectores opositores como incluso dentro del propio oficialismo.
Mientras tanto, el club sigue atrapado en una lógica de urgencia permanente. La presión electoral empieza a sentirse, la Libertadores volvió a convertirse en una deuda demasiado pesada y el banco de Boca otra vez aparece como uno de los lugares más difíciles del fútbol. Porque detrás de la elección del próximo DT ya no solamente se juega un campeonato. También empieza a jugarse el cierre político de la gestión Riquelme.
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