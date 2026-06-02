Riquelme vs Riquelme: la interna entre Román y el Chanchi por el próximo DT de Boca

nestor lorenzo Néstor Lorenzo

La pesada diferencia entre los Riquelme

Por un lado aparece Juan Román, presidente del club, con la intención de acelerar las gestiones pero al mismo tiempo esperar el tiempo necesario para intentar seducir a Néstor Lorenzo. El actual entrenador de la Selección de Colombia es el nombre que más le interesa a Román para encarar esta etapa, en parte por su recorrido reciente y también por una idea futbolística que considera compatible con lo que intentó construir en Boca desde que llegó al poder.

Pero del otro lado aparece Cristian “Chanchi” Riquelme con una postura mucho más urgente. Según las fuentes consultadas, considera que Boca no está en condiciones de esperar demasiado y que el club debería hacer “todo lo que esté al alcance de las manos… y más también” para convencer a Antonio Mohamed. El Turco aparece como el candidato que más seduce al Chanchi por experiencia, conocimiento del fútbol sudamericano y una trayectoria acostumbrada a escenarios de alta presión.

La situación además vuelve a poner sobre la mesa el creciente peso del Chanchi dentro de la estructura de poder xeneize. En el mundo Boca hace tiempo que distintas voces remarcan la fuerte influencia que tiene sobre las decisiones de la presidencia, algo que genera ruido tanto en sectores opositores como incluso dentro del propio oficialismo.

Mientras tanto, el club sigue atrapado en una lógica de urgencia permanente. La presión electoral empieza a sentirse, la Libertadores volvió a convertirse en una deuda demasiado pesada y el banco de Boca otra vez aparece como uno de los lugares más difíciles del fútbol. Porque detrás de la elección del próximo DT ya no solamente se juega un campeonato. También empieza a jugarse el cierre político de la gestión Riquelme.