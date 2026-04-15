Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta, por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Lobo mendocino y el conjunto salteño se enfrentan en Lomas de Zamora por un lugar en los 16avos de final, donde ya espera Vélez.
La Copa Argentina 2026 continúa su marcha y este miércoles tendrá un cruce determinante entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta. El encuentro, correspondiente a los 32avos de final, se disputará desde las 14:10 en el estadio Eduardo Gallardón, con el objetivo de definir al último clasificado a la siguiente instancia del certamen.
El equipo mendocino llega en un momento positivo desde la llegada de Darío Franco, bajo cuya conducción ha logrado sostener una racha invicta que le permitió mejorar su situación en la tabla. Con resultados importantes, como la victoria ante Vélez y un empate reciente, el conjunto busca consolidar su permanencia en la máxima categoría y utilizar la Copa como una plataforma para seguir creciendo.
Sin embargo, el partido no será sencillo. En este tipo de competencias, donde el formato elimina cualquier margen de error, las diferencias de categoría suelen diluirse. Gimnasia de Mendoza intentará hacer valer su jerarquía, pero sabe que deberá mostrar su mejor versión para evitar sorpresas.
Por su parte, Gimnasia y Tiro llega con la intención de dar el batacazo. Aunque su presente en la Primera Nacional no es el ideal, con una racha negativa que incluye varios partidos sin triunfos, el conjunto salteño apuesta a la Copa como una oportunidad para revertir la imagen y lograr un resultado que marque un punto de inflexión.
El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal intentará aprovechar cualquier debilidad del rival para mantenerse en partido y pelear la clasificación. La clave estará en sostener la concentración y capitalizar las ocasiones que se presenten.
El incentivo es claro: quien avance se medirá ante Vélez en los 16avos de final, lo que agrega un atractivo extra al duelo. Para ambos equipos, la Copa representa una chance concreta de protagonismo en una competencia que suele ofrecer sorpresas. Con estilos diferentes y necesidades urgentes, el encuentro promete ser disputado y emocionante.
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta, por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta: probables formaciones
- Gimnasia (M): Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Gerónimo Patritti, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Julián Ceballos, Tomás O'Connor, Nahuel Barboza, Brian Andrada; Blas Armoa, Valentino Simoni. DT: Darío Franco.
- Gimnasia y Tiro (S): Joaquín Papaleo; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Walter Montoya, Matías Birge, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Fabricio Rojas, Lautaro Gordillo. DT: Juan Azconzábal.
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta: otros datos
- Hora: 14.10.
- Estadio: Eduardo Gallardón.
- Árbitro: Nahuel Viñas.
- TV: TyC Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario