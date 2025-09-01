Gimnasia vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

La cita en el Bosque no solo enfrenta a dos equipos con aspiraciones de remontada, sino también a dos planteles con necesidades inmediatas. Con ambos luchando por sus objetivos, el partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada del Clausura.

Damián Martínez, en contra, abrió el marcador para el Lobo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962626671556603930&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL LOBO: Martínez quiso despejar y terminó marcando en su propio arco el 1-0 de Gimnasia ante Atlético Tucumán.



#ESPN pic.twitter.com/3NzU5TaXdx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2025

Así comenzó el problema de la luz en el Bosque

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1962633314478571783&partner=&hide_thread=false Se acaba de SUSPENDER Gimnasia-Atlético Tucumán los 30' del ST por PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN.The Product.pic.twitter.com/6UG0yvbAU9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 1, 2025

El árbitro explicó la decisión: “No tengo alternativa, intentamos jugar pero no se pudo y eso podría complicar la visión del arquero y de los jugadores. Es mejor que queden por jugar 25 minutos que tengan que viajar para jugar 4 minutos. Me dijeron que la luz no volvía y por eso se tomó la decisión”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962632993605918824&partner=&hide_thread=false "NO TENGO ALTERNATIVA." Pablo Dóvalo explicó la suspensión del partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán a los 28' ST.



#ESPN pic.twitter.com/HdrnMY0QPD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2025

Gimnasia vs. Atlético Tucumán: probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa o Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Gimnasia vs. Atlético Tucumán: otros datos

Hora: 17:00.

17:00. Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).

Juan Carmelo Zerillo (La Plata). Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Fabricio Llobet.

Fabricio Llobet. TV: ESPN Premium.