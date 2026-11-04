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Gimnasia vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Lobo" viene de asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo y buscará una victoria en la última fecha de la etapa regular.

Gimnasia viene de conseguir el boleto a los octavos de final del Clausura. 

Gimnasia viene de conseguir el boleto a los octavos de final del Clausura. 

Gimnasia recibe a Belgrano este jueves, desde las 19.15, en el Juan Carmelo Zerillo del Bosque, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro, que corresponde a la Zona B, será televisado por TNT Sports.

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra atraviesa una gran actualidad y acumula nueve partidos consecutivos sin derrotas, con cinco victorias y cuatro empates. En su última presentación, venció por a 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitió consolidar su clasificación a la siguiente instancia.

Actualmente, ocupa el tercer puesto de la Zona B, con 28 puntos, una posición que ya tiene asegurada y que le garantiza disputar los octavos de final como local. Además, intentará cerrar la primera etapa con otra victoria y mejorar sus posibilidades en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027.

Belgrano suma tres partidos consecutivos sin victorias en el torneo.

Belgrano suma tres partidos consecutivos sin victorias en el torneo.

Del otro lado estará el "Pirata", que llega después de igualar frente a Barracas Central, en Córdoba. Con ese resultado, Belgrano se encuentra quinto en la Zona B, con 23 unidades, y buscará una victoria que le permita escalar posiciones y acercarse al objetivo de definir los octavos de final en condición de local.

Formaciones de Gimnasia vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B

  • Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
  • Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Horario y televisación

  • Hora: 19.15.

  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

  • Árbitro: a confirmar.

  • VAR: a confirmar.

  • TV: TNT Sports.

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