Gimnasia vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" viene de asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo y buscará una victoria en la última fecha de la etapa regular.
Gimnasia recibe a Belgrano este jueves, desde las 19.15, en el Juan Carmelo Zerillo del Bosque, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro, que corresponde a la Zona B, será televisado por TNT Sports.
El conjunto dirigido por Ariel Pereyra atraviesa una gran actualidad y acumula nueve partidos consecutivos sin derrotas, con cinco victorias y cuatro empates. En su última presentación, venció por a 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitió consolidar su clasificación a la siguiente instancia.
Actualmente, ocupa el tercer puesto de la Zona B, con 28 puntos, una posición que ya tiene asegurada y que le garantiza disputar los octavos de final como local. Además, intentará cerrar la primera etapa con otra victoria y mejorar sus posibilidades en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027.
Del otro lado estará el "Pirata", que llega después de igualar frente a Barracas Central, en Córdoba. Con ese resultado, Belgrano se encuentra quinto en la Zona B, con 23 unidades, y buscará una victoria que le permita escalar posiciones y acercarse al objetivo de definir los octavos de final en condición de local.
Formaciones de Gimnasia vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
-
Hora: 19.15.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario