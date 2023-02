Jorge Rial dio todos los detalles de los abusos de "Los Ninjas" de Gimnasia y Esgrima La Plata

"La banda la lideraba Brahian Aleman, y lo acompañaban Víctor Ayala, Matías Pérez García y Nelson Insfran. Podrían ser entre siete y ocho", explicaron en el programa de C5N. "Los pibes no podían dormir pensando que 'los ninjas' iban a entrar a la habitación y los iban a golpear con el ritual de iniciación", agregaron.

Según explicó Diego Brancatelli, los futbolistas "entraban de tres a cuatro veces por noche" en las habitaciones de los jóvenes para violentarlos. "A un juvenil le pegaron tanto en sus nalgas que quedó lastimado y no pudo entrenar", completó.

En Argenzuela precisaron que estos hechos violentos no pasaron mientras Diego Maradona era entrenador, ni tampoco con Pedro Troglio y Pipo Gorosito. Sí se registraron durante la gestión de Mariano Messera y Leandro Martini.

"Hablé con algunos representantes y con los referentes del plantel, para ponernos como comisión directiva a disposición", señaló el presidente Mariano Cowen, en diálogo con Jorge Rial. "Tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del que sufrió", añadió.

El dirigente aseguró que "no hubo abusos sexuales", pero explicó: "Sí ocurrieron golpes, tapar con sábanas a alguien... cosas que no deberían pasar y que no van a pasar mientras yo esté en el club".