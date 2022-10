Muerte en Gimnasia-Boca: aseguran que la policía le pegó en la cabeza a Regueiro

“Le pegan tres bastonazos. Todos quienes estaban con él intentaron defenderse. La Policía, en vez de parar, siguió tirando gases lacrimógenos, balas de goma. Este señor cae al piso, se sienta. Pensamos que estaba inconsciente. Y que incluso tenía un problema de respiración, que es lo que efectivamente ocurrió. Dentro de esto aparece un bombero para intentar hacerle RSP y se me pone la piel de gallina al contarlo: agredieron al bombero que intentaba salvarle la vida a este hombre de 57 años, imposibilitándolo de hacer su tarea. Es una locura y quiero que quede claro. Esto no fue un paro cardiorrespiratorio, él no tenía problemas preexistentes”.