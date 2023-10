El argentino en Israel que combate con la camiseta de Messi y la de Gimnasia

LA CHARLA DE NATÁN DE LEO CON C5N

"La ubicación donde me encuentro no la puedo decir. En mi día a día me dedico a hacer películas y series para la TV, el sábado cuando comenzó todo el problema me convocaron y a las seis de la mañana empezaron a tirar misiles y desde ese momento estamos en la base sin saber hasta cuando", expresó en un mano a mano con C5N.

Y además contó sobre cómo fue su vida en Argentina: "Soy de La Plata y viví en el país hasta el 2016 que fue cuando me vine a vivir a Israel. Cuándo llegué decidí enlistarme en el ejército, y aunque no estaba obligado, tuve ganas y lo hice. Cuando me necesitan me llaman y estoy a disposición".

"Todos queremos que esto termine de la mejor manera y lo más rápido posible. Cada vez que hay un ataque hay un alto al fuego y luego empieza otra vez. Veremos cuánto tiempo dura pero esperemos que sea la última", cerró.