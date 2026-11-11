Giro en el crimen del padre de Rony en Brasil: qué declaró la mujer detenida
La investigación por el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años, incorporó detalles sobre el posible móvil del ataque.
El asesinato del padre de Rony, delantero de Santos de Brasil y compañero de Neymar, continúa generando conmoción en el fútbol brasileño. En las últimas horas trascendieron nuevos detalles de la investigación y la declaración de la única detenida por el crimen, que habría revelado un conflicto económico con la víctima.
Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años, fue encontrado con una herida mortal de arma blanca en el cuello. Por el hecho permanece detenida Selma Soares Cordovil, de 48 años, quien habría reconocido durante el interrogatorio que mantuvo relaciones sexuales con el hombre a cambio de dinero.
Según la reconstrucción difundida por la policía, la mujer aseguró que había pasado una semana desde el encuentro y que todavía no había recibido el pago que habían acordado. Esa situación habría sido el origen del conflicto que terminó con la muerte del padre del futbolista.
El testimonio que complicó a la mujer detenida por el crimen
La investigación también incorporó el relato de un testigo que aportó información sobre la mecánica del ataque. De acuerdo con su declaración, Marigerson habría sido agredido por la espalda con una única puñalada.
El arma utilizada sería un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, que quedó en poder de los investigadores para avanzar con las pericias correspondientes. Por ahora, las autoridades continúan trabajando para reconstruir las circunstancias exactas del asesinato y determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos antes de la agresión.
Neymar ayudó a Rony tras la muerte de su padre
Mientras avanza la investigación, el jugador atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El delantero recibió el apoyo de sus compañeros y del Peixe, que lo liberó de sus obligaciones deportivas por tiempo indeterminado para que pueda acompañar a su familia.
Uno de los gestos más destacados llegó de parte de Neymar, quien puso a disposición su avión privado para facilitar el traslado del atacante hasta el estado de Pará. Además, al futbolista le ofrecieron asistencia psicológica para afrontar la pérdida de su padre y el impacto emocional provocado por el crimen.
En medio del dolor, Rony compartió un mensaje en sus redes sociales: "Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe". La noticia sacudió al fútbol brasileño y generó numerosas muestras de solidaridad hacia el delantero, que por ahora permanecerá alejado de la actividad mientras acompaña a sus seres queridos.
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