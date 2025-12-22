Gol agónico y susto: un jugador de Zambia se lesionó tras un festejo fallido en la Copa Africana
Patson Daka empató para Zambia ante Malí en la Copa Africana de Naciones, pero sufrió un fuerte golpe en el cuello tras un salto mortal mal ejecutado.
La Copa Africana de Naciones comenzó este lunes en Marruecos y se extenderá hasta el 18 de enero. En la segunda jornada del Grupo A, Zambia rescató un empate 1 a 1 frente a Malí, en una zona que también integran el seleccionado local y Comoras. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por el susto que se vivió sobre el final.
Malí se imponía desde los 61 minutos con un gol de Lassine Sinayoko y parecía encaminarse a la victoria. Pero a los 92’, Patson Daka apareció en el área rival y conectó un cabezazo que significó el empate definitivo en uno de los últimos suspiros del encuentro.
Tras convertir el gol, el delantero del Leicester City intentó celebrarlo con una voltereta de costado, una pirueta habitual en algunos festejos africanos. La maniobra salió mal y, en medio del salto, Daka impactó de lleno con la cabeza contra el suelo, generando una peligrosa palanca con el cuello. Luego del golpe, el atacante cayó al piso y de inmediato sus compañeros se acercaron con gestos de preocupación para asistirlo. Durante varios segundos reinó el silencio y la tensión en el estadio, ante el temor de una lesión grave.
Finalmente, el futbolista de 27 años logró reincorporarse y pudo terminar el partido, aunque restaban apenas unos minutos para el pitazo final. Si bien en principio se descartó una lesión de extrema gravedad, el cuerpo médico no descartó daños cervicales que podrían dejarlo fuera del resto del certamen.
Una vez finalizado el encuentro, los médicos de la selección de Zambia comenzaron a realizarle estudios a Daka para evaluar el alcance del golpe. En el entorno del equipo temen que la lesión sea lo suficientemente seria como para desafectarlo del plantel, lo que representaría una baja muy sensible, ya que se trata de una de las principales figuras del seleccionado del sur de África.
