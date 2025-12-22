Gol agónico y susto: un jugador de Zambia se lesionó tras un festejo fallido en la Copa Africana

Tras convertir el gol, el delantero del Leicester City intentó celebrarlo con una voltereta de costado, una pirueta habitual en algunos festejos africanos. La maniobra salió mal y, en medio del salto, Daka impactó de lleno con la cabeza contra el suelo, generando una peligrosa palanca con el cuello. Luego del golpe, el atacante cayó al piso y de inmediato sus compañeros se acercaron con gestos de preocupación para asistirlo. Durante varios segundos reinó el silencio y la tensión en el estadio, ante el temor de una lesión grave.