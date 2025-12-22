Quién es María Sol Messi, la hermana de Lionel que vende bikinis y se casará con un técnico del Inter Miami
María Sol Messi, hermana menor de Lionel, es diseñadora y emprendedora, creó su propia marca de bikinis y se casará el 3 de enero en Rosario.
Mientras Lionel Messi sigue siendo el centro de la escena mundial, Rosario se prepara para un evento íntimo y familiar: el casamiento de su hermana menor, María Sol Messi. Diseñadora y emprendedora, construyó su propio camino en la moda y mantiene un perfil bajo, lejos de la exposición mediática.
María Sol tiene 32 años y está en pareja desde hace varios años con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de las divisiones formativas del Inter Miami. La ceremonia está prevista para el próximo 3 de enero y reunirá a toda la familia del capitán de la Selección Argentina en la ciudad natal del clan Messi.
El perfil bajo y creativo de María Sol Messi
Diseñadora de indumentaria y con una marcada impronta creativa, María Sol siempre evitó la sobreexposición. Durante un tiempo vivió en España, pero luego regresó a la Argentina para desarrollar proyectos propios vinculados a la moda y el diseño.
Uno de sus primeros trabajos destacados fue su participación en The Messi Store, la marca de indumentaria de Lionel Messi, donde se desempeñó como brand manager junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger. “Lo que intento hacer es canalizar la visión de la marca y ser el vínculo entre las ideas y la forma en que Leo piensa y se viste”, explicó en una entrevista con Yahoo Sports.
Con el tiempo, María Sol impulsó su propio camino en la industria textil y creó Bikinis Río, una marca independiente de trajes de baño que logró instalarse con fuerza en redes sociales. Una de sus principales clientas es Antonela Roccuzzo, quien en reiteradas ocasiones lució diseños de su cuñada y los compartió con sus seguidores.
Además, suele mostrarse muy cercana a Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel y Antonela. “Mis sobrinos son mi debilidad”, contó en una entrevista en 2022, donde también reconoció su incomodidad frente a las cámaras y su preferencia por mantenerse alejada de la televisión.
La promesa cumplida tras el Mundial de Qatar 2022
Fanática de Newell’s Old Boys, como gran parte de la familia, María Sol también tuvo un gesto especial tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. En 2023 se tatuó la Copa del Mundo junto a la fecha de la final, el 18 de diciembre de 2022, cumpliendo una promesa personal. La imagen fue compartida por el tatuador rosarino Maxi Carreras, quien escribió en Instagram: “Hoy se pasó María Sol Messi a cumplir su promesa”, junto a la foto del tatuaje con el trofeo y la fecha histórica de la final entre Argentina y Francia en el estadio Lusail.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario