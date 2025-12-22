Quién es María Sol Messi, la hermana de Lionel que vende bikinis y se casará con un técnico del Inter Miami

image

Además, suele mostrarse muy cercana a Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel y Antonela. “Mis sobrinos son mi debilidad”, contó en una entrevista en 2022, donde también reconoció su incomodidad frente a las cámaras y su preferencia por mantenerse alejada de la televisión.

La promesa cumplida tras el Mundial de Qatar 2022

Fanática de Newell’s Old Boys, como gran parte de la familia, María Sol también tuvo un gesto especial tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. En 2023 se tatuó la Copa del Mundo junto a la fecha de la final, el 18 de diciembre de 2022, cumpliendo una promesa personal. La imagen fue compartida por el tatuador rosarino Maxi Carreras, quien escribió en Instagram: “Hoy se pasó María Sol Messi a cumplir su promesa”, junto a la foto del tatuaje con el trofeo y la fecha histórica de la final entre Argentina y Francia en el estadio Lusail.