Nicolás Marcipar habló de los "Europibes" de la Selección Argentina: "Siento que nos excluye"
El defensor explicó sus sensaciones sobre el apodo que reciben los juveniles nacidos en el exterior y remarcó su sentido de pertenencia con el país.
La Selección Argentina sigue moldeando el recambio generacional en sus divisiones inferiores bajo la conducción de Diego Placente. En el marco de los Juegos Suramericanos de Rosario, la antesala del Sudamericano Sub 20 y el próximo Mundial de la categoría, el cuerpo técnico armó un plantel Sub-19 con varias promesas que militan en el exterior.
Entre ellos se destaca Nicolás Marcipar, defensor central categoría 2008 del Barcelona, quien rompió el silencio y dejó una profunda reflexión sobre el rotulo que reciben los futbolistas criados en el Viejo Continente.
El marcador central, que ya hizo su presentación en la UEFA Champions Youth League con el Juvenil A del conjunto culé, abordó sin rodeos la etiqueta de los "Europibes" que suele aplicarse a los juveniles de padres argentinos nacidos en el extranjero.
Nicolás Marcipar, los Europibes y la Selección Argentina
"Por un lado me gusta, por otro lado siento que nos excluye", confesó el zaguero en una charla con el periodista César Mosquera. A pesar de haber nacido y crecido en territorio español, el futbolista del equipo catalán dejó en claro que sus raíces y costumbres no se negocian a la hora de vestir la camiseta albiceleste.
"Yo nací y me crié en España, pero eso no quita que me sienta un argentino más. Quizás por el acento o por no entender ciertas situaciones del país la gente pueda decir cosas, pero todos los domingos me junto a comer asado, jugar al truco y tomar mate en la casa de mis abuelos", relató para dejar en claro su arraigo cultural. Asimismo, enfatizó el valor del compromiso familiar para cruzar el Atlántico: "Hay que darle valor a representar a Argentina, venir desde lejos quizás no es lo más cómodo, pero hacer ese esfuerzo es bonito".
Con vistas a su trayectoria en los combinados nacionales, el defensor proyecta metas ambiciosas tanto a nivel juvenil como con el primer equipo. Su foco inmediato está puesto en sumar rodaje en las competencias oficiales de este año para ubicar al país en lo más alto, mientras mantiene el sueño de debutar en la Selección mayor y consagrarse campeón del mundo.
La nota completa de Nicolás Marcipar
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