Nicolás Marcipar habló de los "Europibes" de la Selección Argentina: "Siento que nos excluye"

“Es un sueño y un objetivo llegar a la Selección Mayor. Si yo no me lo creo, ¿quién se lo va a creer?



Siempre que sea ganar y dejar a Argentina en lo más alto es bienvenido. ¿Y de cara a largo plazo? GANAR EL MUNDIAL”.



Nicolás Marcipar, de La Masía a ser convocado por… https://t.co/C8DblXs7cs pic.twitter.com/mdODCGTFb7 — César Mosquera (@cesarmosquera__) September 21, 2026

"Yo nací y me crié en España, pero eso no quita que me sienta un argentino más. Quizás por el acento o por no entender ciertas situaciones del país la gente pueda decir cosas, pero todos los domingos me junto a comer asado, jugar al truco y tomar mate en la casa de mis abuelos", relató para dejar en claro su arraigo cultural. Asimismo, enfatizó el valor del compromiso familiar para cruzar el Atlántico: "Hay que darle valor a representar a Argentina, venir desde lejos quizás no es lo más cómodo, pero hacer ese esfuerzo es bonito".