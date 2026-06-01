Increíble accidente en Ecuador: un futbolista terminó golpeado por el carrito de asistencia

La escena tuvo además otro protagonista involuntario. El jugador que estaba siendo trasladado por el personal médico también sufrió un pequeño golpe durante la maniobra. En medio de la confusión generada por el choque, recibió un impacto en el rostro, aunque tampoco presentó complicaciones posteriores. Tras ser revisado por los médicos, pudo continuar participando del partido sin inconvenientes.

Mientras tanto, el encuentro siguió su curso y Liga de Portoviejo terminó llevándose una valiosa victoria por 1-0 en condición de visitante. El resultado profundizó el complicado presente de El Nacional, que continúa atravesando dificultades en la categoría y sigue sin poder encontrar regularidad en la competencia. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en un segundo plano frente a las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y programas deportivos.

El choque entre Caicedo y el carrito médico generó una ola de comentarios, bromas y reacciones entre los aficionados, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del fútbol sudamericano durante el fin de semana. Lo que parecía una intervención médica rutinaria terminó transformándose en una de las escenas más insólitas que dejó la temporada.