Increíble accidente en Ecuador: un futbolista terminó golpeado por el carrito de asistencia
El insólito episodio ocurrió durante el partido entre Liga de Portoviejo y El Nacional por la Serie B de Ecuador. La escena rápidamente se viralizó.
El fútbol suele regalar situaciones inesperadas, pero pocas veces se observan escenas tan particulares como la que tuvo lugar durante el encuentro entre Liga de Portoviejo y El Nacional por la Serie B de Ecuador. Más allá del triunfo por 1-0 del conjunto visitante, el partido terminó siendo noticia por un accidente tan extraño como llamativo que involucró a Édison Caicedo y al carrito médico encargado de asistir a los jugadores dentro del campo de juego.
La acción ocurrió durante la segunda mitad del compromiso. En ese momento, uno de los futbolistas de Liga de Portoviejo necesitó atención médica y el vehículo destinado al traslado de jugadores lesionados ingresó al terreno para retirarlo. Todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que, cuando el carrito se disponía a abandonar la cancha, se produjo una situación inesperada que sorprendió tanto a los protagonistas como a quienes seguían el encuentro.
Mientras el conductor avanzaba para salir del campo, Caicedo caminó sin advertir la trayectoria del vehículo. Al mismo tiempo, el chofer tampoco notó la presencia del mediocampista, por lo que ambos terminaron cruzándose de manera accidental. El resultado fue un impacto que dejó una imagen tan curiosa como preocupante durante algunos segundos. El futbolista fue alcanzado por el carrito y terminó recibiendo un golpe que generó la inmediata reacción de compañeros, rivales y asistentes.
Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Aunque la situación pudo haber tenido consecuencias más graves, las ruedas del vehículo no llegaron a pasar por encima de los pies del jugador. El contacto se produjo principalmente con una de las partes laterales de la estructura utilizada para transportar al futbolista lesionado, que impactó sobre el muslo de Caicedo. El golpe provocó preocupación inicial, pero rápidamente quedó claro que no se trataba de una lesión de gravedad.
La escena tuvo además otro protagonista involuntario. El jugador que estaba siendo trasladado por el personal médico también sufrió un pequeño golpe durante la maniobra. En medio de la confusión generada por el choque, recibió un impacto en el rostro, aunque tampoco presentó complicaciones posteriores. Tras ser revisado por los médicos, pudo continuar participando del partido sin inconvenientes.
Mientras tanto, el encuentro siguió su curso y Liga de Portoviejo terminó llevándose una valiosa victoria por 1-0 en condición de visitante. El resultado profundizó el complicado presente de El Nacional, que continúa atravesando dificultades en la categoría y sigue sin poder encontrar regularidad en la competencia. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en un segundo plano frente a las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y programas deportivos.
El choque entre Caicedo y el carrito médico generó una ola de comentarios, bromas y reacciones entre los aficionados, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del fútbol sudamericano durante el fin de semana. Lo que parecía una intervención médica rutinaria terminó transformándose en una de las escenas más insólitas que dejó la temporada.
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