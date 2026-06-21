La Selección Argentina viaja a Dallas para concentrar y se espera conferencia de Lionel Scaloni

El estadio está ubicado en Arlington, a aproximadamente 30 minutos del centro de Dallas, una de las ciudades más importantes del estado de Texas. Allí, Argentina buscará dar otro paso en su camino por sostener la corona mundial conseguida en Qatar 2022.

Con el plantel completo y varios días de preparación en Kansas City, el cuerpo técnico aprovechó la previa para ajustar detalles tácticos y recuperar físicamente a los jugadores después del debut. La intención de Scaloni es mantener la intensidad del equipo y corregir aspectos del juego antes de un nuevo desafío en la fase de grupos.

El duelo ante Austria será una nueva prueba para la Selección, que buscará continuar con su buen rendimiento y sumar tres puntos importantes en una zona donde cada partido puede ser determinante. La delegación argentina ya comienza a trasladar su concentración hacia Dallas, el próximo escenario de la defensa del título mundia