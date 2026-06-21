La Selección Argentina viaja a Dallas para concentrar y se espera conferencia de Lionel Scaloni
La Scaloneta realizará su última práctica en Kansas City y por la tarde del domingo emprenderá el traslado hacia Dallas, donde jugará su segundo partido del Mundial 2026 ante la selección de Austria.
Después de compartir una tarde especial junto a sus familias, los futbolistas de la Selección Argentina volverán este domingo al trabajo con la cabeza puesta en el próximo desafío ante Austria. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá su última práctica en Kansas City antes de cambiar de sede para afrontar el segundo compromiso de este Mundial 2026.
El entrenamiento comenzará a las 12:30 de Argentina (10:30 hora local). Una vez finalizada la jornada, la delegación regresará al hotel para almorzar y descansar durante unas horas antes de emprender el viaje hacia Texas.
La Scaloneta tomará su primer vuelo interno desde el inicio del Mundial a las 16:30 y tendrá por delante cerca de dos horas de traslado hasta Dallas, ciudad que será la base para el partido frente a Austria por la segunda fecha del grupo J.
La conferencia de Lionel Scaloni antes del partido de la Selección Argentina
Ya instalados en Dallas, durante la noche estadounidense, Lionel Scaloni y uno de los jugadores del plantel brindarán la habitual conferencia de prensa previa al encuentro. La cita está programada para las 20:45 (hora argentina) y se realizará en el estadio Dallas, escenario del duelo del lunes a las 14:00.
El estadio está ubicado en Arlington, a aproximadamente 30 minutos del centro de Dallas, una de las ciudades más importantes del estado de Texas. Allí, Argentina buscará dar otro paso en su camino por sostener la corona mundial conseguida en Qatar 2022.
Con el plantel completo y varios días de preparación en Kansas City, el cuerpo técnico aprovechó la previa para ajustar detalles tácticos y recuperar físicamente a los jugadores después del debut. La intención de Scaloni es mantener la intensidad del equipo y corregir aspectos del juego antes de un nuevo desafío en la fase de grupos.
El duelo ante Austria será una nueva prueba para la Selección, que buscará continuar con su buen rendimiento y sumar tres puntos importantes en una zona donde cada partido puede ser determinante. La delegación argentina ya comienza a trasladar su concentración hacia Dallas, el próximo escenario de la defensa del título mundia
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