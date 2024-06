Gonzalo Montiel le regaló una lujosa casa a su hermana y se volvió viral

image.png

En las fotos que compartió se puede ver que la casa cuenta con un parque y pileta y es muy luminosa y espaciosa para que Jacqueline, su pareja y sus dos hijos puedan disfrutar y estar cómodos. Sin lugar a dudas la publicación se llenó de mensajes de buena onda y resaltando el gran gesto que tuvo el futbolista que debe definir su futuro y ver si seguirá jugando en Nottingham Forest o cambia de aire.

image.png

Gonzalo Montiel fue papá por primera vez

Gonzalo Montiel y su pareja, Karina Nacucchio, fueron papás por primera vez y publicaron en sus redes sociales emotivas fotos de su hijo recién nacido Thiago.

“Ni soñándolo imaginamos un momento así, por eso no dejamos de mirarte. No podemos definir este sentimiento porque seguramente no exista la palabra. Somos las personas más felices del planeta por tenerte Thiagito, con salud y tan de nosotros”, escribieron en Instagram en las que se puede ver varias fotos de los papás y del pequeño.

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio llevan 5 años juntos, la pareja se conoció en el 2019, cuando el defensor estaba en su auge en River Plate. Amigos en común los presentaron. En 2021 él tuvo que instalarse en Sevilla, España, pero el amor continuó y apostaron a la convivencia.

image.png