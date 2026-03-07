Gran debut de Nicolás Varrone en la F2: llegó a liderar tras largar 19º, pero una sanción lo dejó sin puntos
El argentino tuvo un estreno en la Fórmula 2 que pudo ser histórico, ya que estuvo algunas vueltas en el primer puesto. Un error en boxes le costó una sanción.
El debut de Nicolás Varrone en la Fórmula 2 fue una verdadera montaña rusa de emociones. El piloto de Ingeniero Maschwitz demostró que tiene el ritmo para pelear en la elite, protagonizando una remontada épica que lo llevó a liderar la competencia, aunque factores externos y una sanción terminaron desdibujando un resultado que merecía ser histórico.
Tras una clasificación accidentada por banderas rojas que lo condenó al puesto 19, Varrone y su equipo apostaron por una estrategia inversa. Salió a pista con el compuesto blando (el más duradero del set), siendo de los pocos en arriesgar con este plan.
La apuesta fue brillante: en apenas unas vueltas, el argentino escaló siete posiciones, mostrando una agresividad y gestión de neumáticos impropia de un debutante.
El sueño del triunfo comenzó a complicarse con la salida del Safety Car. La neutralización obligó a Varrone a entrar a boxes antes de lo previsto para calzar las gomas superblandas, un compuesto de altísima adherencia pero vida útil muy corta. En el fragor de la parada, el argentino cometió un error mínimo al superar el límite de velocidad en el pitlane, lo que le valió una sanción de 5 segundos.
Aunque Nico llegó a liderar la carrera tras la relanzada, el desgaste de sus neumáticos y la presión del húngaro Nikola Tsolov lo hicieron retroceder. Cruzó la meta en el 10° lugar, pero la penalización lo recluyó a un mentiroso 17° puesto. Más allá del clasificador final, Varrone dejó en claro que es un "fuera de serie" capaz de liderar en su estreno absoluto en la categoría.
Respecto a los sudamericanos, Sebastián Montoya (9°) y Joshua Durksen (10°) sumaron puntos a pesar de tener 5 segundos de personalización; mientras que Nikola Tsolov se quedó con el triunfo, con Rafael Camara y Laurens van Hoepen completando el podio.
