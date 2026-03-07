Gran debut de Nicolás Varrone en la F2: llegó a liderar tras largar 19º, pero una sanción lo dejó sin puntos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030453291251834982&partner=&hide_thread=false CAYÓ NICO... Camara superó a Varrone y quedó como escolta en la Future Race.



#AusGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium

El sueño del triunfo comenzó a complicarse con la salida del Safety Car. La neutralización obligó a Varrone a entrar a boxes antes de lo previsto para calzar las gomas superblandas, un compuesto de altísima adherencia pero vida útil muy corta. En el fragor de la parada, el argentino cometió un error mínimo al superar el límite de velocidad en el pitlane, lo que le valió una sanción de 5 segundos.