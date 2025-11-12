Gran reconocimiento: Pato Fillol fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Además del exarquero argentino, la Generación 2025 del Salón de la Fama incluyó a figuras internacionales como Iker Casillas, René Higuita, Dunga, Diego Forlán, Ronald Koeman y Gary Lineker.

pato fillol

Precisamente el exdelantero inglés protagonizó uno de los momentos más recordados de la noche al evocar con humor el famoso cruce ante la Argentina de Maradona en el Mundial de México 1986: “Este premio significa mucho para mí, especialmente porque se entrega aquí, donde jugué una Copa del Mundo inolvidable. Marqué seis goles y disputé uno de los partidos más famosos de todos los tiempos: contra la Argentina de Maradona, la Mano de Dios y el golazo de golazos. Yo marqué el que nadie recuerda, ja”.

Con este reconocimiento, Ubaldo Fillol reafirma su lugar en la historia grande del fútbol. Desde sus inicios en Quilmes hasta sus días de gloria con River y la Selección, el Pato dejó una huella imborrable bajo los tres palos. Su ingreso al Salón de la Fama no solo celebra su trayectoria, sino también el legado de una generación que marcó una era dorada para el fútbol argentino.