Estudiantes y Gremio igualaron 1-1 en el cierre de la fase de grupos de Copa Libertadores

Con este resultado, Gremio podría haber quedado primero en el Grupo C, de no ser por la diferencia de goles a favor con el puntero The Strongest.

Por su parte, el Pincha ya se encontraba eliminado del certamen internacional, al mismo tiempo que tampoco tenía posibilidades de pasar a los playoffs de la Copa Sudamericana debido a que quedó último de su zona con cuatro unidades, luego de ganar una vez, empatar un partido y ser derrotado tres veces.