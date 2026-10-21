¿Guiño? La publicación de Neymar que ilusionó a los hinchas de Boca tras la clasificación

Furor en las redes sociales

El gesto del "10" brasileño no pasó desapercibido entre los fanáticos del club de La Ribera. En cuestión de minutos, la publicación se viralizó y las redes sociales se llenaron de comentarios, memes e ilusiones sobre un hipotético guiño futbolístico, celebrando la gran relación entre ambos futbolistas y el impacto de la épica victoria xeneize en tierras brasileñas.