¿Guiño? La publicación de Neymar que ilusionó a los hinchas de Boca tras la clasificación
El astro brasileño felicitó a Leandro Paredes por la clasificación a la final de la Copa Sudamericana con un video que generó furor en los hinchas.
La histórica victoria de Boca por 3-1 ante Vasco da Gama en el Estadio Maracaná no solo metió al conjunto xeneize en la gran final de la Copa Sudamericana 2026, sino que desencadenó un revuelo insólito en las redes sociales, con Neymar y Leandro Paredes como protagonistas.
Minutos después de consumarse la hazaña en Río de Janeiro, nada menos que Neymar irrumpió con una publicación que encendió la ilusión del pueblo azul y oro.
El crack brasileño, actualmente en el Santos, compartió un video en sus historias de Instagram donde mostró la exclusiva colección de camisetas que conserva en el museo privado de su casa.
El detalle de la camiseta de Leandro Paredes y el mensaje de Neymar
En el video, la cámara del astro brasileño recorrió distintas casacas históricas hasta detenerse en una muy especial: la número 5 de Leandro Paredes en la Selección Argentina, utilizada precisamente en la final de la Copa América 2021 disputada en ese mismo escenario.
Junto a las imágenes, el atacante sumó emojis de aplausos y etiquetó directamente a Paredes, felicitando a su excompañero del París Saint-Germain e íntimo amigo tras su actuación consagratoria con el gol del triunfo agónico ante el equipo carioca.
Furor en las redes sociales
El gesto del "10" brasileño no pasó desapercibido entre los fanáticos del club de La Ribera. En cuestión de minutos, la publicación se viralizó y las redes sociales se llenaron de comentarios, memes e ilusiones sobre un hipotético guiño futbolístico, celebrando la gran relación entre ambos futbolistas y el impacto de la épica victoria xeneize en tierras brasileñas.
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