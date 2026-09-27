Gustavo Alfaro confirmó su retiro de la dirección técnica: "Paraguay será mi último trabajo"
Tras extender su vínculo por cuatro años de cara al Mundial 2030, el entrenador argentino anunció que le pondrá punto final a su carrera al término de su ciclo con la Albirroja.
El ciclo de Gustavo Alfaro al frente de la Selección de Paraguay sumó un capítulo de altísima carga emotiva. Luego de alcanzar los octavos de final en la última Copa del Mundo y de haber abierto una severa duda sobre su futuro profesional, el estratega de 64 años acordó la extensión de su contrato por cuatro años más. Sin embargo, la gran sorpresa llegó en la previa del encuentro amistoso ante Bolivia, donde el DT argentino confirmó que este proceso marcará la despedida definitiva de su trayectoria en los bancos de suplentes.
Con la serenidad que lo caracteriza en cada una de sus apariciones públicas, Lechuga reveló el pacto que mantuvo con su representante durante las negociaciones: "Le dije que escuchara a todo el mundo, pero que no hablara con nadie, porque con el único que hablo es con Paraguay". El exentrenador de Boca y Arsenal de Sarandí dejó en claro que la contención recibida en tierras guaraníes resultó determinante para tomar la decisión de encarar la recta final de su vida laboral.
En ese marco, Alfaro fue tajante sobre la fecha de vencimiento de su etapa como director técnico, proyectada para mediados de 2030. "Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio", sentenció. A su vez, dedicó palabras de profundo agradecimiento hacia sus seres queridos por el esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo: "Le agradezco a mi familia porque les vengo corriendo el arco hace mucho. Les digo que este es el último, pero sentía que todavía había muchas cosas por hacer".
Gustavo Alfaro confirmó su retiro de la dirección técnica: "Paraguay será mi último trabajo"
El camino de la Albirroja hacia el certamen del 2030 tendrá un matiz particular. Al tratarse de uno de los países organizadores del evento ecuménico, el conjunto paraguayo ya cuenta con su pasaje asegurado, por lo que disputará la competencia clasificatoria sin la presión de pelear un cupo directo.
Desde su llegada al seleccionado a mediados de 2024, los números respaldan la labor del estratega santafesino. Sobre un total de 24 cotejos dirigidos, cosechó 11 victorias, siete empates y seis derrotas, devolviendo al elenco sudamericano a una cita mundialista tras 16 años de ausencias. Ahora, Alfaro preparará el último baile de su carrera con la ambición de consolidar un proyecto histórico.
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