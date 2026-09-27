Gustavo Alfaro confirmó su retiro de la dirección técnica: "Paraguay será mi último trabajo"

En ese marco, Alfaro fue tajante sobre la fecha de vencimiento de su etapa como director técnico, proyectada para mediados de 2030. "Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio", sentenció. A su vez, dedicó palabras de profundo agradecimiento hacia sus seres queridos por el esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo: "Le agradezco a mi familia porque les vengo corriendo el arco hace mucho. Les digo que este es el último, pero sentía que todavía había muchas cosas por hacer".