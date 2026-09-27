Sanción confirmada: AFA definirá los castigos para Estudiantes tras el escándalo en la Supercopa

Sanción confirmada: la AFA definirá los castigos para Estudiantes tras el escándalo en la Supercopa Internacional

Ángel Di María agredeció el apoyo de los hinchas de Rosario Central.

A partir de allí, se desató una tangana generalizada entre los futbolistas que sumó a integrantes de ambos cuerpos técnicos y derivó en un enfrentamiento a los puños en el acceso al túnel de vestuarios. La situación escaló a niveles insólitos cuando el propio presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, ingresó a la cancha para encarar cara a cara al juez principal. Para completar el clima hostil, la delegación albirroja despidió al cuerpo arbitral con aplausos irónicos durante la entrega de medallas.