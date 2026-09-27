Sanción confirmada: AFA definirá los castigos para Estudiantes tras el escándalo en la Supercopa
El bochornoso final en Santiago del Estero no quedará impune. Tras los cruces de Verón con Herrera y las peleas en el túnel, la Casa Madre del fútbol argentino prepara duras penas.
El escandaloso desenlace de la Supercopa Internacional dejó secuelas profundas y promete no quedar en el olvido. Luego de un final caótico en Santiago del Estero donde ni siquiera se pudo concretar el pitazo final, la AFA tomó cartas en el asunto y este lunes mantendrá una reunión clave para determinar qué tipo de castigos se impondrán tras las batallas campales y los cruces institucionales en el Estadio Madre de Ciudades.
La decisión de los dirigentes en la Casa Madre es contundente: habrá penas ejemplares que deberán cumplirse directamente en el marco de la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, para avanzar en la letra chica de los expedientes disciplinares, en el ente rector aguardan por la entrega del informe oficial redactado por el árbitro principal, Darío Herrera, quien quedó en el centro de todas las miradas.
La jornada en territorio santiagueño estuvo plagada de máxima tensión desde las horas previas. Por un lado, la parcialidad del Pincha denunció demoras y agresiones por parte de la policía local. Dentro del campo de juego, la disconformidad con los fallos arbitrales encendió la mecha que terminó de explotar con el tercer tanto del conjunto rosarino.
Sanción confirmada: la AFA definirá los castigos para Estudiantes tras el escándalo en la Supercopa Internacional
A partir de allí, se desató una tangana generalizada entre los futbolistas que sumó a integrantes de ambos cuerpos técnicos y derivó en un enfrentamiento a los puños en el acceso al túnel de vestuarios. La situación escaló a niveles insólitos cuando el propio presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, ingresó a la cancha para encarar cara a cara al juez principal. Para completar el clima hostil, la delegación albirroja despidió al cuerpo arbitral con aplausos irónicos durante la entrega de medallas.
Bajo este escenario, la lógica disciplinaria indica que Rosario Central no quedará al margen de las resoluciones. Al haber estado involucrados miembros de ambas delegaciones en las agresiones físicas, se espera que los fallos del Tribunal incluyan a referentes de los dos equipos de cara al reinicio del torneo local.
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