Gustavo Costas fue homenajeado como ciudadano ilustre de Avellaneda

costas 3.jpg

Como técnico, atravesó distintas etapas difíciles y triunfales, incluida la reciente consagración en la Copa Sudamericana y la Recopa. La distinción no hizo más que confirmar el lugar de privilegio que ocupa en el corazón de los hinchas de la Academia.

El jefe comunal elogió la humildad del entrenador y remarcó que, a pesar de su trayectoria, eligió estar presente: “Muchos en su lugar habrían mandado un video. Él vino en persona. Eso habla de quién es”. El entrenador, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento y reflexionó: “Estos mimos siempre son bienvenidos. En un fútbol donde un día estás arriba y otro abajo, esto te llena el alma”.

costas 1.jpg

También recordó su infancia y el rol de su familia: “De chico decía que nunca me iba a ir de Avellaneda, ni de Racing. Pero la vida me llevó lejos. Cada diciembre volvía a ver a mi viejo y pasaba por el Tita. Él fue el que me inyectó esta pasión”.

El evento se vivió con mucha calidez y el canto de los hinchas no se hizo esperar: “De la mano de Costas la vuelta vamo’ a dar...”. Más allá del reconocimiento, el DT todavía tiene un gran objetivo pendiente: la Copa Libertadores.

costas 2.jpg

Tras debutar con una goleada ante Fortaleza, este jueves recibirá a Bucaramanga en un Cilindro vacío por la segunda jornada del Grupo E. La historia de Costas con Racing, lejos de terminar, parece tener más capítulos por escribir.