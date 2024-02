Gustavo Costas, sobre el clásico con Independiente: "Ellos estaban casi regalados"

Embed Gustavo Costas habló en TyC Sports a días de haber ganado el clásico de Avellaneda y dejó en claro: "Estaba muy confiado para el partido. Tuvimos para hacer dos goles más. Ellos estaban casi regalados en defensa. Si estábamos más efectivos, el resultado hubiese sido más claro… pic.twitter.com/8NH3T9HOuk — TyC Sports (@TyCSports) February 27, 2024

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Independiente venía muy bien. Los primeros 15' minutos iban a ser importante sostenerlos, nos costó pero pudimos hacerlo. El equipo tiene mucha personalidad, había que sacarle la pelota y manejarla nosotros", comenzó diciendo.

"Ellos marcan mucho en línea y teníamos que aprovechar eso con los movimientos de los dos puntas. Me gustó mucho más el segundo tiempo, el primero fue lindo para los neutrales porque hubo situaciones muy claras", expresó en una entrevista con TyC Sports.

"Pensé que nunca iba a volver acá y que no iba a ser tanto el cariño de la gente porque las generaciones pasan y los más chicos que no te vieron jugar ni te conocen. A veces los más jóvenes me abrazan llorando, eso me conmueve. Son cosas que a uno lo van metiendo cada vez más. Este es el desafío más grande y más lindo de mi carrera", cerró.