Gustavo Costas palpitó el encuentro con Independiente: "Los clásicos no se juegan, se ganan"

“El del domingo es un partido importante, no tenemos que jugarlo sino que tenemos que ganarlo”, expresó el DT. Luego, se refirió al triunfo en sí sobre el equipo trasandino para seguir con vida en el torneo continental: “Estoy contento por cómo se dio la actuación, más allá del resultado. Hicimos un partido muy bueno, lo definimos rápido. Hubo muchos chicos que levantaron el nivel y esperemos seguir así. No podíamos relajarnos cuando íbamos 2-0 y los chicos entendieron cómo había que jugar el encuentro”. Y además, agregó: “Tenemos el sueño de ser campeones, pero no sé si somos candidatos a ganar la Copa Sudamericana o el torneo local. Nadie nos lo va a quitar”.