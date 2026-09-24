El curioso motivo por el que Lautaro Di Lollo se volvió viral entre los hinchas de Boca
El defensor del Xeneize encontró una inesperada manera de acercarse a los fanáticos y sus videos son furor por su particular estilo, sus ocurrencias y su naturalidad.
Lautaro Di Lollo se convirtió en uno de los nombres que más simpatía genera entre los hinchas de Boca en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de la cancha. El defensor comenzó a protagonizar una serie de videos de saludos para fanáticos y, con el paso de las publicaciones, su particular manera de comunicarse hizo que el contenido se transformara rápidamente en material viral.
Los pedidos de los hinchas llegan desde distintos lugares y tienen un objetivo sencillo: conseguir un saludo personalizado del futbolista. El central derecho suele responder frente a la cámara con absoluta naturalidad, sin grandes preparaciones y con un tono que rápidamente se volvió reconocible para quienes siguen sus publicaciones.
Los saludos de Lautaro Di Lollo que se hicieron virales entre los hinchas de Boca
Uno de los motivos que explica el éxito de los videos de Di Lollo está en su manera de hablar. El marcador central utiliza expresiones particulares que terminaron siendo repetidas y compartidas por los propios hinchas, que encontraron en sus saludos un contenido diferente al habitual dentro del mundo del fútbol.
Entre las frases que más llamaron la atención aparece "pa' que la vaciles de regalito", una expresión que rápidamente comenzó a circular en las redes. Su tono, las palabras que elige y hasta la manera en que entrega cada saludo forman parte de una identidad que los usuarios reconocieron casi de inmediato.
A esto se suma otro detalle que genera comentarios: la pronunciación del apellido. En diferentes videos, juega con distintas formas de decirlo y esa situación terminó convirtiéndose en otro de los elementos que los fanáticos esperan cuando aparece un nuevo saludo. Cada nuevo saludo puede terminar compartido entre amigos, cuentas partidarias y perfiles vinculados al Mundo Boca.
Las reacciones en las redes sociales por los saludos de Di Lollo
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