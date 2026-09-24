El curioso motivo por el que Lautaro Di Lollo se volvió viral entre los hinchas de Boca

Lautaro Di Lollo se convirtió en uno de los nombres que más simpatía genera entre los hinchas de Boca en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de la cancha. El defensor comenzó a protagonizar una serie de videos de saludos para fanáticos y, con el paso de las publicaciones, su particular manera de comunicarse hizo que el contenido se transformara rápidamente en material viral.