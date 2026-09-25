Más de 80 millones vieron este video en un partido de béisbol y todos hablan de lo mismo
Una transmisión mostró a una mujer intentando atender a su bebé mientras llevaba comida hasta su asiento. Los comentarios de los relatores sobre el hombre que estaba junto a ella provocaron una enorme repercusión.
Una escena registrada durante un partido de los San Francisco Giants se convirtió en uno de los videos virales de los últimos días y abrió una intensa discusión en redes sociales. Las imágenes muestran a una mujer que llega a su lugar en las tribunas cargando varios recipientes de comida y llevando a un bebé sujeto a su cuerpo.
La situación fue captada por las cámaras de la transmisión y rápidamente llamó la atención de los comentaristas Duane Kuiper y Mike Krukow. Los relatores siguieron la escena mientras la mujer intentaba acomodarse en su asiento y ocuparse del bebé, mientras el hombre que estaba a su lado aparecía en distintos momentos comiendo.
El fragmento fue compartido masivamente en redes sociales y acumuló más de 80 millones de reproducciones entre Instagram, Threads, TikTok y X. El episodio ocurrió en el Oracle Park de San Francisco durante el encuentro entre los Giants y los Minnesota Twins.
El video viral de una madre en un partido de los Giants que desató una fuerte discusión en redes
En un momento de la transmisión, las cámaras enfocaron a la mujer mientras ingresaba a su fila con varios recipientes de comida y un bebé sujeto a ella. El ingreso ya llamó la atención de los relatores. "¡Santo cielo, Mike! ¡Mira esto!", exclam Kuiper al observar la situación.
La mujer tuvo que desplazarse entre los espectadores para llegar a su lugar. Dos personas se levantaron para facilitarle el paso y, posteriormente, el hombre que se encontraba sentado junto a ella también se puso de pie. Fue entonces cuando Mike Krukow definió la escena como una demostración de lo que suele describirse como una "madre multitarea": "Bueno, si alguna vez existe una verdadera definición de una madre multitarea, esa es... esa es la cuestión".
La comida, el bebé y un asiento que no podía bajar
Una vez que llegó a su lugar, la mujer tuvo dificultades para acomodarse. El asiento plegable parecía volver a levantarse y ella tenía ambas manos ocupadas con el bebé y los recipientes de comida. La situación obligó a que finalmente recurriera a su acompañante para poder bajar el asiento y sentarse. La escena generó nuevos comentarios de los relatores, que siguieron con humor lo que ocurría en las tribunas.
"¿Acabo de oír a ese tipo decir: '¿Olvidaste algo?'", bromeó Kuiper. Krukow también se sumó a la situación: "Mira a papá, ah sí... '¿Trajiste el kétchup?'". El tono de la transmisión fue claramente humorístico, pero las imágenes provocaron una reacción diferente entre los usuarios de redes sociales, donde numerosos comentarios cuestionaron la distribución de las tareas que se observaba en la escena.
Los comentaristas volvieron varias veces sobre la situación
Mientras el partido continuaba, las cámaras regresaron en distintas oportunidades a la pareja. En una de esas tomas, la mujer todavía sostenía al bebé mientras el hombre comía. Los relatores continuaron con las bromas y destacaron la cantidad de tareas que la mujer parecía estar realizando al mismo tiempo.
"Bueno, esa sí que es la madre del año", señaló Krukow. Poco después, Kuiper agregó: "¡Dios mío, ¿estás bromeando?! ¡Ella también será la última en comer...!". La escena se convirtió así en un momento inesperado dentro de la transmisión deportiva. Lo que inicialmente había sido una breve toma de las tribunas terminó ocupando varios minutos de comentarios durante el partido.
Más de 80 millones de reproducciones: la discusión sobre las tareas en pareja
La repercusión creció rápidamente una vez que el fragmento comenzó a circular fuera de la transmisión original. Una publicación de ESPN en Instagram acumuló más de 33 millones de reproducciones, mientras que un posteo en X también superó esa cifra. A esto se sumaron millones de visualizaciones en otras plataformas.
El alcance convirtió una situación cotidiana registrada en un estadio en un fenómeno viral internacional. Más allá del tono humorístico de los comentaristas, la escena provocó un debate considerable entre los usuarios. Muchos interpretaron las imágenes como una muestra de una distribución desigual de las responsabilidades durante la salida familiar.
Algunos comentarios criticaron que la mujer apareciera encargándose simultáneamente del bebé y de la comida, mientras el hombre podía sentarse y comer. Otros usuarios, en cambio, cuestionaron que se sacara una conclusión sobre la relación a partir de unos pocos minutos captados por una cámara. Esa segunda lectura resulta especialmente relevante porque las imágenes no muestran el contexto completo de la pareja ni permiten conocer cómo distribuyen habitualmente sus responsabilidades.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario