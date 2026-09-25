Más de 80 millones vieron este video en un partido de béisbol y todos hablan de lo mismo

La comida, el bebé y un asiento que no podía bajar

Una vez que llegó a su lugar, la mujer tuvo dificultades para acomodarse. El asiento plegable parecía volver a levantarse y ella tenía ambas manos ocupadas con el bebé y los recipientes de comida. La situación obligó a que finalmente recurriera a su acompañante para poder bajar el asiento y sentarse. La escena generó nuevos comentarios de los relatores, que siguieron con humor lo que ocurría en las tribunas.

"¿Acabo de oír a ese tipo decir: '¿Olvidaste algo?'", bromeó Kuiper. Krukow también se sumó a la situación: "Mira a papá, ah sí... '¿Trajiste el kétchup?'". El tono de la transmisión fue claramente humorístico, pero las imágenes provocaron una reacción diferente entre los usuarios de redes sociales, donde numerosos comentarios cuestionaron la distribución de las tareas que se observaba en la escena.

Los comentaristas volvieron varias veces sobre la situación

Mientras el partido continuaba, las cámaras regresaron en distintas oportunidades a la pareja. En una de esas tomas, la mujer todavía sostenía al bebé mientras el hombre comía. Los relatores continuaron con las bromas y destacaron la cantidad de tareas que la mujer parecía estar realizando al mismo tiempo.

"Bueno, esa sí que es la madre del año", señaló Krukow. Poco después, Kuiper agregó: "¡Dios mío, ¿estás bromeando?! ¡Ella también será la última en comer...!". La escena se convirtió así en un momento inesperado dentro de la transmisión deportiva. Lo que inicialmente había sido una breve toma de las tribunas terminó ocupando varios minutos de comentarios durante el partido.

Más de 80 millones de reproducciones: la discusión sobre las tareas en pareja

La repercusión creció rápidamente una vez que el fragmento comenzó a circular fuera de la transmisión original. Una publicación de ESPN en Instagram acumuló más de 33 millones de reproducciones, mientras que un posteo en X también superó esa cifra. A esto se sumaron millones de visualizaciones en otras plataformas.

El alcance convirtió una situación cotidiana registrada en un estadio en un fenómeno viral internacional. Más allá del tono humorístico de los comentaristas, la escena provocó un debate considerable entre los usuarios. Muchos interpretaron las imágenes como una muestra de una distribución desigual de las responsabilidades durante la salida familiar.

Algunos comentarios criticaron que la mujer apareciera encargándose simultáneamente del bebé y de la comida, mientras el hombre podía sentarse y comer. Otros usuarios, en cambio, cuestionaron que se sacara una conclusión sobre la relación a partir de unos pocos minutos captados por una cámara. Esa segunda lectura resulta especialmente relevante porque las imágenes no muestran el contexto completo de la pareja ni permiten conocer cómo distribuyen habitualmente sus responsabilidades.