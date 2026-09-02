Eduardo Domínguez eliminó a Cruzeiro en el clásico y Atlético Mineiro le cantó el feliz cumpleaños

El equipo de Domínguez tomó el control territorial y empezó a generar una presión constante sobre la defensa visitante. Los de azul intentaron resistir los ataques, pero el desgaste comenzó a notarse. El conjunto local insistió hasta encontrar el empate a los 33 minutos del segundo tiempo. El encargado de marcar el 1-1 fue Víctor Hugo, quien había ingresado desde el banco de suplentes y apareció en un momento decisivo para devolverle la vida al Atlético.

El empate no parecía ser suficiente para el equipo de Domínguez, que necesitaba un gol más para quedarse con la clasificación. Apenas diez minutos después, Fred apareció para completar la remontada y desatar la celebración en el estadio. El 2-1 definitivo le permitió a eliminar al máximo y meterse entre los cuatro mejores de la Copa de Brasil.

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