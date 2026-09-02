Eduardo Domínguez eliminó a Cruzeiro en el clásico y Atlético Mineiro le cantó el feliz cumpleaños
El equipo que dirige el entrenador argentino dio vuelta el clásico de Belo Horizonte, ganó 2-1 y eliminó a su máximo rival de la Copa de Brasil en una noche inolvidable.
Eduardo Domínguez tuvo un motivo doble para celebrar este martes: el entrenador argentino cumplió 48 años mientras trabajaba al frente de Atlético Mineiro y terminó la jornada con un regalo inmejorable: su equipo derrotó 2-1 a Cruzeiro, su clásico rival de Belo Horizonte, y consiguió avanzar a las semifinales de la Copa de Brasil 2026.
El encuentro de vuelta de los cuartos de final tuvo todos los condimentos de un clásico. Después del empate 1-1 registrado en el primer partido, disputado en el estadio de la Bestia Negra, la serie estaba completamente abierta. La definición quedó entonces en manos del conjunto de Domínguez, que debía hacerse fuerte como local para conseguir el pasaje a la siguiente instancia.
Sin embargo, el comienzo no fue sencillo para Atlético Mineiro. Cruzeiro logró ponerse en ventaja durante la primera mitad gracias a un penal convertido por Kaio Jorge cuando transcurría poco más de media hora. El resultado obligaba al equipo local a reaccionar y, durante varios minutos, el panorama pareció complicarse para los dirigidos por el entrenador argentino.
Cumpleaños perfecto para Eduardo Domínguez en Brasil
El desarrollo del partido comenzó a modificarse durante el segundo tiempo. A los 15 minutos del complemento, Cruzeiro sufrió la expulsión del defensor argentino Lucas Villalba, una situación que terminó siendo determinante para el desenlace del encuentro. Con superioridad numérica, el Galo comenzó a instalarse cada vez más cerca del arco defendido por Otávio.
El equipo de Domínguez tomó el control territorial y empezó a generar una presión constante sobre la defensa visitante. Los de azul intentaron resistir los ataques, pero el desgaste comenzó a notarse. El conjunto local insistió hasta encontrar el empate a los 33 minutos del segundo tiempo. El encargado de marcar el 1-1 fue Víctor Hugo, quien había ingresado desde el banco de suplentes y apareció en un momento decisivo para devolverle la vida al Atlético.
El empate no parecía ser suficiente para el equipo de Domínguez, que necesitaba un gol más para quedarse con la clasificación. Apenas diez minutos después, Fred apareció para completar la remontada y desatar la celebración en el estadio. El 2-1 definitivo le permitió a eliminar al máximo y meterse entre los cuatro mejores de la Copa de Brasil.
Mirá el resumen de la clasificación de Atlético Mineiro ante Cuzeiro en la Copa de Brasil 2026
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario