Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto y así reaccionó el jugador de la Selección
El volante protagonizó uno de los momentos clave en la remontada 3-2 por los octavos de final del Mundial 2026.
Leandro Paredes dejó su sello con un quite que fue clave en el triunfo de Argentina 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El cierre del volante de Boca Juniors terminó con una contra peligrosa del conjunto africano y un fanático ya la dejó grabada en su piel.
El usuario de Instagram Adri Aguilera82, publicó fotos en su perfil de dicha red social y mostró que horas después al encuentro de la Selección, se hizo un tatuaje con la acción de Paredes en el momento que le roba la pelota a su rival.
El joven lo mencionó a Paredes en una de sus historias y le escribió “sos lo más grande que hay”. El mediocampista vio la fotos con el tatuaje y le puso “me gusta”. Cabe aclarar que el usuario ya había conocido personalmente al volante en uno de los entrenamientos de Boca Juniors en el predio de Ezeiza, donde le firmó un autógrafo en una de las piernas para hacerse otro tatuaje.
El contexto hace aún más grande la jugada. La Albiceleste estaba sufriendo ante los egipcios en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los africanos se habían puesto 2-0 arriba con goles de Yasser Ibrahim en el 15 y Mostafa Ziko en el 67, y el campeón del mundo estaba al borde de la eliminación. La remontada comenzó a los 79 minutos con un cabezazo de Cuti Romero, siguió a los 83 con una volea de Messi que tocó el travesaño antes de entrar y se completó en el 90+2 con un cabezazo de Enzo Fernández. En ese tramo final, el quite de Paredes fue clave: cortó una contra egipcia que hubiera podido sentenciar el partido antes del empate.
Con el gol ante Egipto, Messi alcanzó 8 tantos en el presente torneo, una cifra que iguala el Botín de Oro que Kylian Mbappé obtuvo en el Mundial de Qatar 2022. Más allá de esa marca, el delantero elevó su registro histórico en Copas del Mundo a 21 goles en total, la cifra más alta de cualquier jugador en la historia de la competición. El capitán disputó los 90 minutos del partido, lo que suma 210 minutos en apenas cinco días si se cuenta el tiempo extra del duelo ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final.
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