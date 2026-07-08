Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto y así reaccionó el jugador de la Selección

El contexto hace aún más grande la jugada. La Albiceleste estaba sufriendo ante los egipcios en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los africanos se habían puesto 2-0 arriba con goles de Yasser Ibrahim en el 15 y Mostafa Ziko en el 67, y el campeón del mundo estaba al borde de la eliminación. La remontada comenzó a los 79 minutos con un cabezazo de Cuti Romero, siguió a los 83 con una volea de Messi que tocó el travesaño antes de entrar y se completó en el 90+2 con un cabezazo de Enzo Fernández. En ese tramo final, el quite de Paredes fue clave: cortó una contra egipcia que hubiera podido sentenciar el partido antes del empate.