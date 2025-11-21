Habló Marcelo Bielsa: "Si en algún momento me planteé mi continuidad..."

bielsa

“Humanamente todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco", declaró, señalando que “en toda mi carrera siempre fui valorado por los jugadores. En este período es donde más maltrato he recibido. En algunos casos concretos como el de (Luis) Suárez y en otros casos potenciales, porque yo no he tenido problemas con ningún jugador de Uruguay como para decir que los jugadores están incómodos conmigo".

“Siempre me hice responsable de una manera legítima y no engañosa. Siempre asumí la responsabilidad de los errores que cometimos”, añadió cuando, según las versiones circulantes, había perdido la confianza de los líderes del plantel celeste y algunos personajes del ejecutivo de la AUF.

De hecho, medios orientales hablaban de una presunta reunión informal entre Ignacio Alonso, Matías Pérez y Carlos Manta, directivos de la Asociación, donde se puso en duda la continuidad del entrenador. Sin embargo, Jorge Giordano, director de selecciones, le ratificó su total respaldo.