Habló Marcelo Bielsa: "Si en algún momento me planteé mi continuidad..."
El entrenador argentino de la selección uruguaya brindó una conferencia de prensa donde habló sobre su continuidad al frente del combinado celeste en medio de los rumores de renuncia.
Luego de las versiones sobre una eventual renuncia a la dirección técnica de la selección uruguaya, motivas por las críticas que sufrió tras la derrota por goleada ante el combinado de los Estados Unidos, Marcelo Bielsa ratificó su continuidad como seleccionador charrúa.
Este jueves, el argentino brindó una conferencia de prensa en Montevideo para poner luz sobre su situación ante las fuertes críticas y los rumores que lo daban como “renunciado”, que encendieron todas alarmas tanto en el fútbol uruguayo como en el sudamericano.
“Tengo la misma fuerza que la del primer día”, aseveró “el Loco” para disipar todas las dudas que se difundían mediante la prensa uruguaya, originadas desde el interior de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), donde no todos estimas las virtudes del técnico argentino.
“Si en algún momento me planteé mi continuidad, fue en este momento”, añadió ante el nutrido grupo de periodistas que concurrieron a la convocatoria cuyo propósito era dar explicaciones sobre lo sucedido en la derrota 1-5 ante el combinado estadounidense.
“Los efectos de perder 5-1 siempre generan preocupación. Evidentemente yo tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota y a someterme a las preguntas que se me deban hacer. Sabía que tenía que asumir la responsabilidad”, explicó Bielsa.
“Humanamente todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco", declaró, señalando que “en toda mi carrera siempre fui valorado por los jugadores. En este período es donde más maltrato he recibido. En algunos casos concretos como el de (Luis) Suárez y en otros casos potenciales, porque yo no he tenido problemas con ningún jugador de Uruguay como para decir que los jugadores están incómodos conmigo".
“Siempre me hice responsable de una manera legítima y no engañosa. Siempre asumí la responsabilidad de los errores que cometimos”, añadió cuando, según las versiones circulantes, había perdido la confianza de los líderes del plantel celeste y algunos personajes del ejecutivo de la AUF.
De hecho, medios orientales hablaban de una presunta reunión informal entre Ignacio Alonso, Matías Pérez y Carlos Manta, directivos de la Asociación, donde se puso en duda la continuidad del entrenador. Sin embargo, Jorge Giordano, director de selecciones, le ratificó su total respaldo.
