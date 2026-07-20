Presentaron un proyecto en Diputados para reconocer a la Selección Argentina

De esta manera, el operativo previsto para la llegada de la delegación quedó reducido a un recibimiento protocolar en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde los futbolistas que regresen serán homenajeados con un pasillo de honor integrado por granaderos y fuerzas de seguridad. Según trascendió, no está prevista la presencia de autoridades nacionales durante el arribo del vuelo.

La principal razón del cambio de postura fue la ausencia de Lionel Messi. El capitán de la Selección decidió regresar directamente a Miami junto a su familia luego de la final perdida frente a España y no participará de ninguna actividad en territorio argentino. A su decisión se sumó la de varios futbolistas que militan en clubes europeos, quienes optaron por iniciar sus vacaciones sin pasar por el país.

Lionel Messi dio "libertad de acción"

Con ese panorama, el Gobierno entendió que la convocatoria perdería el impacto esperado y dejó en suspenso el anuncio realizado apenas terminó la final, cuando el presidente Javier Milei había manifestado su intención de decretar un feriado "en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar".

La iniciativa, sin embargo, no habría sido bien recibida dentro del seleccionado. De acuerdo con distintas versiones, varios integrantes del plantel consideraron que el anuncio se realizó sin consulta previa y en un contexto de profunda tristeza por la derrota, interpretándolo como un intento de capitalizar políticamente el desempeño del equipo.

A esa situación se sumó la tensa relación institucional que mantiene el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, con el Gobierno nacional. Esa distancia complicó cualquier posibilidad de coordinar un acto oficial para homenajear al plantel subcampeón.

En la Casa Rosada incluso recordaron el antecedente posterior al Mundial de Qatar 2022, cuando la Selección campeona del mundo rechazó realizar una visita oficial a la sede del Poder Ejecutivo y tampoco mantuvo un encuentro protocolar con representantes del Gobierno de entonces.

Claudio "Chiqui" Tapia y Javier Milei.

Ante la dificultad para organizar un festejo multitudinario, durante las últimas horas se realizaron distintas gestiones para intentar encontrar una alternativa. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habría encabezado contactos con dirigentes de la AFA debido a su vínculo con Tapia, aunque las conversaciones no lograron modificar el escenario.

Mientras tanto, el vuelo que trasladará a parte de la delegación tiene previsto aterrizar durante la tarde en Ezeiza, donde solo estarán presentes familiares, allegados y un reducido operativo de seguridad. Dentro del grupo que sí regresará al país aparece Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que otras figuras del seleccionado decidieron continuar viaje hacia sus respectivos destinos en el exterior.

La posibilidad de una celebración en la Casa Rosada también perdió fuerza debido a la escasa cantidad de futbolistas que arribarán a la Argentina. Con el feriado descartado y sin un acto oficial de gran magnitud, el regreso de la Scaloneta se desarrollará con un perfil mucho más bajo del que originalmente imaginaba el Gobierno.