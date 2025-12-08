Una ola gigante mató a cuatro personas e hirió a otras 20 en Islas Canarias: había alerta y se metieron igual

ola tenerife

Según confirmó el alcalde Emilio Navarro, la tragedia era evitable. La zona se encontraba cerrada y con prohibición de acceso debido al fuerte oleaje. Una prealerta por fenómenos costeros, que anticipaba olas de entre 2 y 3 metros, estaba vigente desde el viernes. A pesar de que los accesos contaban con carteles de advertencia en español, inglés y alemán, los turistas habrían ignorado y saltado la prohibición, resultando en las fatales consecuencias.