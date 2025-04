Hinchas de San Lorenzo piden la renuncia de Marcelo Moretti y el llamado a elecciones

No conformes con que Moretti se haya pedido licencia, hinchas del Ciclón se presentaron en la sede de Boedo del club para pedir la renuncia del actual titular y la convocatoria a elecciones de manera urgente. Enérgicos por el mal momento dirigencial, clamaron: "Dirigentes, la conch... de su madre, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie". También se los escuchó cantar: "Dirigentes, dirigentes, no se los decimos más, si no llaman a elecciones... qué quilombo se va a armar".

hinchas san lorenzo piden renuncia moretti.mp4

En este sentido, C5N estuvo presente en Boedo para escuchar la voz de los socios e hinchas que se sienten defraudados por quienes están al frente del Ciclón. Uno de ellos expresó lo siguiente: "Una amargura terrible, yo no esperaba esto nunca. Fue un defraude total que hizo este señor presidente y te voy a decir como dije en otros medios: le pido que tome consciencia y que de él mismo salga que tiene que renunciar, porque lo que hizo con San Lorenzo no tiene perdón".

hinchas san lorenzo.mp4

Seguidamente, el simpatizante aseguró que "no alcanza con la licencia" y sostuvo: "Acá lo que se necesita es que llame a elecciones, pero él tiene que tomar consciencia de lo que hizo y por motu propio decir 'señores, presento la renuncia para no causale más daño a San Lorenzo'".