Histórico: el ránking global que River lidera por tercer año consecutivo y que envidia todo el fútbol europeo
Con más de 85 mil espectadores por partido, el Millonario lideró el ranking global de asistencia por tercer año consecutivo y superó a gigantes europeos.
En las últimas horas, River volvió a marcar un hito a nivel mundial al cerrar el 2025 como la institución con mayor promedio de público del planeta. Según datos del sitio especializado Transfermarkt, el club de Núñez registró una media de 85.018 espectadores por partido, una cifra récord que le permitió mantenerse en lo más alto del ranking global por tercer año consecutivo.
El impresionante número de asistencia está directamente ligado a la ampliación del estadio Monumental, que elevó su capacidad a 85.018 lugares y lo convirtió en el estadio más grande de Sudamérica. La obra no solo transformó la fisonomía del histórico escenario, sino que también impulsó de manera decisiva la convocatoria partido tras partido.
La institución celebró el logro con un mensaje oficial en sus redes sociales: “River, el más convocante del mundo. Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo”.
En el ranking, River superó a clubes europeos que tradicionalmente lideran estas estadísticas, como Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Manchester United y Real Madrid, consolidando su lugar como referencia mundial en materia de público.
Top 10 de clubes con mayor asistencia en 2025 (según Transfermarkt):
Según informó el medio, así quedó conformado el ranking de clubes con mayor asistencia durante este 2025.
- River Plate – 85.018
- Borussia Dortmund – 81.365
- Bayern Múnich – 75.000
- Manchester United – 73.987
- Real Madrid – 73.658
- Milan – 73.012
- Inter – 71.934
- Olympique de Marsella – 64.973
- Roma – 62.671
- Flamengo – 62.548
De este modo, River no solo ratificó su enorme poder de convocatoria, sino que también reafirmó el protagonismo del fútbol argentino en el escenario internacional, con el Monumental como símbolo de una pasión que no tiene comparación.
