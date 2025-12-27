Histórico: el ránking global que River lidera por tercer año consecutivo y que envidia todo el fútbol europeo

En las últimas horas, River volvió a marcar un hito a nivel mundial al cerrar el 2025 como la institución con mayor promedio de público del planeta. Según datos del sitio especializado Transfermarkt, el club de Núñez registró una media de 85.018 espectadores por partido, una cifra récord que le permitió mantenerse en lo más alto del ranking global por tercer año consecutivo.