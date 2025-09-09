Histórico: Noruega venció 11-1 a Moldavia con cinco goles de Erling Haaland y sueña con el Mundial
El delantero del Manchester City brilló con cinco tantos y dos asistencias en la histórica goleada por Eliminatorias. Su selección acaricia la clasificación.
Erling Haaland fue la gran figura en la histórica goleada de Noruega 11-1 sobre Moldavia por la sexta fecha de las Eliminatorias Europeas. El delantero del Manchester City anotó cinco goles, dio dos asistencias y alcanzó los 48 tantos en 45 partidos con su selección, que se ilusiona con volver a un Mundial tras 27 años de ausencia.
El delantero del Manchester City marcó tres veces en el primer tiempo: El primero llegó tras un error defensivo, con definición cruzada de zurda. El segundo, tras una asistencia de Martin Odegaard y una resolución similar. El tercero fue una joya personal: gambeta al arquero y toque por encima de un defensor. En el complemento completó su póker con dos tantos más y se consolidó como el primer futbolista europeo en anotar cinco goles en un partido de Eliminatorias.
Con esta actuación, Haaland alcanzó 48 goles en 45 partidos con Noruega y suma 9 tantos en 5 juegos en el actual proceso, liderando cómodamente la tabla de artilleros. Además del show del futbolista del City, los goles restantes fueron obra de Felix Myhre (asistido por el “Androide”), Odegaard y Thelo Aasgaard, quien convirtió cuatro.
Con 16 puntos, Noruega se mantiene como líder del Grupo I, seis unidades por encima de Italia. En la próxima fecha FIFA, el equipo enfrentará a Israel y luego quedará libre. Una victoria y un tropiezo de los italianos podría sellar su regreso a la Copa del Mundo después de 27 años.
Posiciones del Grupo I de las Eliminatorias Europeas
- Noruega 15 pts | 5pj | +21 dif gol
- Italia 9 pts | 4pj | +5 dif gol
- Israel 9 pts | 5 pj | +4 dif gol
- Estonia 3 pts | 5 pj | -8 dif gol
- Moldavia 0 pts | 5 pj | -22
Los próximos partidos de Noruega
- 11/10 Noruega vs. Israel | Eliminatorias Europeas
- 14/10 Noruega vs. Nueva Zelanda | Amistoso Internacional
- 13/11 Noruega vs. Estonia | Eliminatorias Europeas
- 16/11 Italia vs. Noruega | Eliminatorias Europeas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario