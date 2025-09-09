Histórico: Noruega venció 11-1 a Moldavia con cinco goles de Erling Haaland y sueña con el Mundial

El delantero del Manchester City marcó tres veces en el primer tiempo: El primero llegó tras un error defensivo, con definición cruzada de zurda. El segundo, tras una asistencia de Martin Odegaard y una resolución similar. El tercero fue una joya personal: gambeta al arquero y toque por encima de un defensor. En el complemento completó su póker con dos tantos más y se consolidó como el primer futbolista europeo en anotar cinco goles en un partido de Eliminatorias.