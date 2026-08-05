Hoy, ante Estudiantes: así le fue a Boca jugando como local en la cancha de Huracán
Será la decimoséptima vez que el Xeneize juegue como local en el estadio Tomás A. Ducó de Parque Patricios. Todos los antecedentes y las razones de la mudanza.
Boca jugará este miércoles ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura 2026 en la cancha de Huracán y volverá a utilizar el estadio Tomás Adolfo Ducó como local. El partido comenzará a las 19 y se disputará en Parque Patricios debido a que La Bombonera todavía se encuentra en proceso de recuperación después de los trabajos realizados durante el receso por el Mundial.
La visita del Xeneize al estadio del Globo no será una situación inédita. De hecho, ya utilizó el Palacio en 16 oportunidades a lo largo de su historia para disputar partidos en condición de local. El encuentro frente al Pincharrata será, por lo tanto, el número 17 en el que el conjunto de la Ribera tenga que ejercer su localía en Parque Patricios.
Boca en la cancha de Huracán: todos los antecedentes
La primera vez que Boca jugó como local en la cancha de Huracán ocurrió en 1938. En aquella época, La Bombonera todavía no existía tal como se la conoce actualmente. El antiguo estadio de madera que tenía en Brandsen y Del Crucero había sido demolido y comenzaban las obras para levantar el nuevo escenario.
Durante ese período de transición, tuvo que buscar diferentes estadios para disputar sus partidos. El Xeneize recibió allí a Vélez, dando inicio a una relación con el Ducó que se extendería durante varias décadas. Posteriormente, volvió a utilizar ese estadio de Huracán por distintos motivos.
Las suspensiones y las inhabilitaciones de La Bombonera obligaron al club a trasladar su localía en diferentes temporadas. Eso ocurrió en 1949, 1951, 1958, 1960 y 1983. Este último antecedente quedó asociado a uno de los episodios más trágicos de la historia del fútbol argentino.
En un partido frente a Racing, Roberto Basile, hincha de la Academia, fue asesinado por un integrante de la hinchada de Boca con una bengala marina. El hecho generó una enorme conmoción y tuvo consecuencias para la institución.
El período más extenso de Boca jugando lejos de La Bombonera tuvo lugar entre 1984 y 1985. El club atravesaba una profunda crisis económica y su estadio permaneció clausurado durante casi dos años debido al peligro de derrumbe. Durante aquella etapa, debió afrontar 39 partidos en los que le correspondía ser local y utilizó siete estadios diferentes en 36 de ellos.
Vélez fue el escenario más elegido, con 12 encuentros, mientras que River y Atlanta recibieron siete partidos cada uno. La cancha de Huracán también tuvo un papel importante durante ese período. Disputó allí seis encuentros como local.
Entre ellos aparece el partido ante Temperley correspondiente al Nacional de 1985, uno de los antecedentes más recordados de la presencia del Xeneize en Parque Patricios. Además de Vélez, River, Atlanta y Huracán, utilizó durante esa etapa las canchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, Ferro y Sarmiento de Junín.
Todos los partidos que Boca jugó de local en el Tomás Adolfo Ducó
- 09/10/1938 | Boca 2-1 Vélez | Construcción de La Bombonera.
- 04/09/1949 | Boca 1-1 San Lorenzo | Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita.
- 18/09/1949 | Boca 2-0 Platense | Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita.
- 02/10/1949 | Boca 1-1 Estudiantes (LP) | Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita.
- 16/10/1949 | Boca 3-1 Banfield | Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita.
- 23/09/1951 | Boca 1-2 Vélez | Bombonera suspendida por incidentes vs. Platense.
- 22/08/1958 | Boca 1-0 Central Córdoba (R) | Copa Suecia. Estadio neutral, el Xeneize local por disposición de la organización.
- 20/12/1958 | Boca 2-2 River | Bombonera suspendida por incidentes ante San Lorenzo.
- 28/12/1958 | Boca 5-1 Tigre | Bombonera suspendida por incidentes ante San Lorenzo.
- 16/10/1960 | Boca 4-0 Ferro | Bombonera suspendida por incidentes ante Argentinos Juniors.
- 13/11/1969 | Boca 3-0 Rosario Central | Bombonera suspendida por incidentes ante Argentinos Juniors.
- 18/09/1983 | Boca 0-1 Unión (Sta. Fe) | Bombonera suspendida por el asesinato de Roberto Basile con una bengala marina.
- 15/12/1984 | Boca 2-0 Rosario Central | Bombonera clausurada por peligro de derrumbe.
- 03/03/1985 | Boca 1-1 Temperley | Bombonera clausurada por peligro de derrumbe.
- 06/03/1985 | Boca 7-1 Estudiantes de Río IV | Bombonera clausurada por peligro de derrumbe.
- 17/03/1985 | Boca 2-1 Altos Hornos Zapla | Bombonera clausurada por peligro de derrumbe.
El balance de Boca jugando de local en Huracán
- Partidos: 16
- Victorias: 10
- Empates: 4
- Derrotas: 2
- Goles a favor: 37
- Goles en contra: 13
¿Por qué juega en Huracán contra Estudiantes y cuándo vuelve a La Bombonera ?
La situación actual es diferente a aquellas mudanzas: no debió abandonar La Bombonera por una sanción, una clausura o una inhabilitación. La decisión de jugar contra Estudiantes en la cancha de Huracán responde exclusivamente a la necesidad de preservar el césped del estadio Alberto J. Armando.
Los trabajos de recuperación realizados durante el invierno todavía no finalizaron y las condiciones climáticas de Buenos Aires hicieron que el proceso demandara más tiempo del previsto. Una de las zonas más afectadas es la correspondiente a los bancos de suplentes, que había mostrado un importante deterioro durante el partido frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana.
La planificación del club contempla que también pueda jugar en la cancha de Huracán el sábado 8 de agosto, desde las 19.15, frente a Vélez. A su vez, el estadio de Parque Patricios aparece como una alternativa para el partido del martes 11 de agosto ante Deportivo Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Si se mantiene el cronograma previsto, el club de la Ribera volvería a jugar en La Bombonera el viernes 28 de agosto, cuando reciba a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura.
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