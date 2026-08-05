Hoy, ante Estudiantes: así le fue a Boca jugando como local en la cancha de Huracán

En un partido frente a Racing, Roberto Basile, hincha de la Academia, fue asesinado por un integrante de la hinchada de Boca con una bengala marina. El hecho generó una enorme conmoción y tuvo consecuencias para la institución.

El período más extenso de Boca jugando lejos de La Bombonera tuvo lugar entre 1984 y 1985. El club atravesaba una profunda crisis económica y su estadio permaneció clausurado durante casi dos años debido al peligro de derrumbe. Durante aquella etapa, debió afrontar 39 partidos en los que le correspondía ser local y utilizó siete estadios diferentes en 36 de ellos.

Vélez fue el escenario más elegido, con 12 encuentros, mientras que River y Atlanta recibieron siete partidos cada uno. La cancha de Huracán también tuvo un papel importante durante ese período. Disputó allí seis encuentros como local.

Entre ellos aparece el partido ante Temperley correspondiente al Nacional de 1985, uno de los antecedentes más recordados de la presencia del Xeneize en Parque Patricios. Además de Vélez, River, Atlanta y Huracán, utilizó durante esa etapa las canchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, Ferro y Sarmiento de Junín.

Todos los partidos que Boca jugó de local en el Tomás Adolfo Ducó

09/10/1938 | Boca 2-1 Vélez | Construcción de La Bombonera.

| Construcción de La Bombonera. 04/09/1949 | Boca 1-1 San Lorenzo | Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita.

| Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita. 18/09/1949 | Boca 2-0 Platense | Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita.

| Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita. 02/10/1949 | Boca 1-1 Estudiantes (LP) | Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita.

| Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita. 16/10/1949 | Boca 3-1 Banfield | Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita.

| Bombonera suspendida por incidentes ante Chacarita. 23/09/1951 | Boca 1-2 Vélez | Bombonera suspendida por incidentes vs. Platense.

| Bombonera suspendida por incidentes vs. Platense. 22/08/1958 | Boca 1-0 Central Córdoba (R) | Copa Suecia. Estadio neutral, el Xeneize local por disposición de la organización.

| Copa Suecia. Estadio neutral, el Xeneize local por disposición de la organización. 20/12/1958 | Boca 2-2 River | Bombonera suspendida por incidentes ante San Lorenzo.

| Bombonera suspendida por incidentes ante San Lorenzo. 28/12/1958 | Boca 5-1 Tigre | Bombonera suspendida por incidentes ante San Lorenzo.

| Bombonera suspendida por incidentes ante San Lorenzo. 16/10/1960 | Boca 4-0 Ferro | Bombonera suspendida por incidentes ante Argentinos Juniors.

| Bombonera suspendida por incidentes ante Argentinos Juniors. 13/11/1969 | Boca 3-0 Rosario Central | Bombonera suspendida por incidentes ante Argentinos Juniors.

| Bombonera suspendida por incidentes ante Argentinos Juniors. 18/09/1983 | Boca 0-1 Unión (Sta. Fe) | Bombonera suspendida por el asesinato de Roberto Basile con una bengala marina.

| Bombonera suspendida por el asesinato de Roberto Basile con una bengala marina. 15/12/1984 | Boca 2-0 Rosario Central | Bombonera clausurada por peligro de derrumbe.

| Bombonera clausurada por peligro de derrumbe. 03/03/1985 | Boca 1-1 Temperley | Bombonera clausurada por peligro de derrumbe.

| Bombonera clausurada por peligro de derrumbe. 06/03/1985 | Boca 7-1 Estudiantes de Río IV | Bombonera clausurada por peligro de derrumbe.

| Bombonera clausurada por peligro de derrumbe. 17/03/1985 | Boca 2-1 Altos Hornos Zapla | Bombonera clausurada por peligro de derrumbe.

El balance de Boca jugando de local en Huracán

Partidos : 16

: 16 Victorias: 10

10 Empates : 4

: 4 Derrotas : 2

: 2 Goles a favor : 37

: 37 Goles en contra: 13

¿Por qué juega en Huracán contra Estudiantes y cuándo vuelve a La Bombonera ?

La situación actual es diferente a aquellas mudanzas: no debió abandonar La Bombonera por una sanción, una clausura o una inhabilitación. La decisión de jugar contra Estudiantes en la cancha de Huracán responde exclusivamente a la necesidad de preservar el césped del estadio Alberto J. Armando.

Los trabajos de recuperación realizados durante el invierno todavía no finalizaron y las condiciones climáticas de Buenos Aires hicieron que el proceso demandara más tiempo del previsto. Una de las zonas más afectadas es la correspondiente a los bancos de suplentes, que había mostrado un importante deterioro durante el partido frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

La planificación del club contempla que también pueda jugar en la cancha de Huracán el sábado 8 de agosto, desde las 19.15, frente a Vélez. A su vez, el estadio de Parque Patricios aparece como una alternativa para el partido del martes 11 de agosto ante Deportivo Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Si se mantiene el cronograma previsto, el club de la Ribera volvería a jugar en La Bombonera el viernes 28 de agosto, cuando reciba a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura.