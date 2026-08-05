El 11 del Vasco Arruabarrena para que Boca reciba a Estudiantes por el Torneo Clausura 2026
El entrenador del Xeneize analiza cambios en el equipo para el partido pendiente. Sebastián Villa y Miguel Merentiel podrían descansar, mientras Milton Delgado y Milton Giménez aparecen como alternativas.
Boca se prepara para enfrentar a Estudiantes de La Plata este miércoles por el Torneo Clausura 2026 y Rodolfo Arruabarrena analiza realizar varios cambios en la formación titular. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize hará de local debido a que La Bombonera continúa con los trabajos de recuperación de su campo de juego.
El entrenador busca encontrar el mejor equipo para afrontar un calendario cargado. El partido ante el Pincharrata será el segundo de una serie de siete compromisos que deberá disputar durante agosto, por lo que la administración de los minutos y la rotación de futbolistas aparecen como factores importantes para el cuerpo técnico.
El empate ante Newell's en Rosario dejó sensaciones positivas y algunos aspectos por corregir. El conjunto azul y oro tuvo un buen rendimiento durante el primer tiempo y consiguió reaccionar en la parte final para rescatar un punto en el Coloso. Además, el resultado permitió dejar atrás las dudas que había generado la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins en Chile.
Los cambios que analiza Arruabarrena en Boca
Ahora, Arruabarrena podría modificar algunas piezas para recibir a Estudiantes. Uno de los jugadores que tendría descanso sería Sebastián Villa. Desde su regreso, el colombiano tuvo una presencia prácticamente constante, aunque todavía se encuentra en pleno proceso de readaptación y no consiguió alcanzar su mejor nivel.
Su aporte más destacado hasta el momento fue la asistencia que le dio a Santiago Ascacíbar en Rosario. Sin embargo, el cuerpo técnico considera que puede ser conveniente que comience el partido desde el banco y entre en la segunda parte. En su lugar podría ingresar Milton Delgado. La presencia del juvenil permitiría reforzar el mediocampo y recuperar una estructura que Boca ya utilizó con buenos resultados durante el semestre anterior.
Otra de las variantes que analiza el entrenador está relacionada con el centro del ataque. Miguel Merentiel no tuvo el comienzo de semestre esperado y podría tener descanso. La alternativa sería Milton Giménez, quien volvió a sumar minutos durante el partido frente a Newell's. El delantero tendría la posibilidad de comenzar desde el inicio para recuperar ritmo competitivo y volver a meterse de lleno en la pelea por el puesto de centrodelantero.
En la última línea también podrían aparecer modificaciones. Leandro Lozano tendría chances de recuperar la titularidad en el lateral derecho en reemplazo de Dylan Gorosito. Sobre el sector izquierdo, Malcom Braida podría ocupar el lugar de Lautaro Blanco. La variante permitiría darle descanso al defensor después de la importante cantidad de minutos que acumuló durante los últimos encuentros.
La zaga central también tendría una particularidad. Lautaro Di Lollo mantendría su lugar en el equipo titular y continuaría por delante de Nicolás Figal en la consideración de Arruabarrena, al menos para este partido frente al Pincha. El defensor juvenil viene ganando terreno y ahora podría volver a tener la posibilidad de demostrar que está preparado para competir por un puesto.
En la mitad de la cancha podría reaparecer un esquema que le dio buenos resultados durante el semestre pasado. Si Arruabarrena finalmente apuesta por Milton Delgado, el mediocampo quedaría integrado por Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y el juvenil. Ese triángulo permitiría distribuir mejor las funciones y darle equilibrio al equipo. Por delante de ellos, Leonel Flores aparece como una de las principales alternativas para generar desequilibrio en ataque.
La posible formación de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Milton Giménez y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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