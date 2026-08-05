El 11 del Vasco Arruabarrena para que Boca reciba a Estudiantes por el Torneo Clausura 2026

Otra de las variantes que analiza el entrenador está relacionada con el centro del ataque. Miguel Merentiel no tuvo el comienzo de semestre esperado y podría tener descanso. La alternativa sería Milton Giménez, quien volvió a sumar minutos durante el partido frente a Newell's. El delantero tendría la posibilidad de comenzar desde el inicio para recuperar ritmo competitivo y volver a meterse de lleno en la pelea por el puesto de centrodelantero.

En la última línea también podrían aparecer modificaciones. Leandro Lozano tendría chances de recuperar la titularidad en el lateral derecho en reemplazo de Dylan Gorosito. Sobre el sector izquierdo, Malcom Braida podría ocupar el lugar de Lautaro Blanco. La variante permitiría darle descanso al defensor después de la importante cantidad de minutos que acumuló durante los últimos encuentros.

La zaga central también tendría una particularidad. Lautaro Di Lollo mantendría su lugar en el equipo titular y continuaría por delante de Nicolás Figal en la consideración de Arruabarrena, al menos para este partido frente al Pincha. El defensor juvenil viene ganando terreno y ahora podría volver a tener la posibilidad de demostrar que está preparado para competir por un puesto.

En la mitad de la cancha podría reaparecer un esquema que le dio buenos resultados durante el semestre pasado. Si Arruabarrena finalmente apuesta por Milton Delgado, el mediocampo quedaría integrado por Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y el juvenil. Ese triángulo permitiría distribuir mejor las funciones y darle equilibrio al equipo. Por delante de ellos, Leonel Flores aparece como una de las principales alternativas para generar desequilibrio en ataque.

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