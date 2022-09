Hugo Ibarra: "Nosotros no somos candidatos"

En la previa al Superclásico ante River, a jugarse este domingo en La Bombonera por la fecha 18 de la Liga Profesional, Hugo Ibarra, entrenador de Boca, conversó brevemente ante los medios y contó cómo llega el equipo, no dio la formación, aseguró que Marcos Rojo se recupera en tiempo y forma por lo que estaría, y sorprendió al reflexionar que Boca no es candidato al título más allá de que le gane o no a River.