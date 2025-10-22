Huracán vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

El presente de Huracán es alarmante: apenas ganó un partido de los últimos ocho, un registro que generó fastidio en los hinchas y dudas puertas adentro. Desde su eliminación en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, el conjunto de Parque Patricios no logró recuperarse ni en rendimiento ni en confianza. Su última presentación, una derrota ante Aldosivi, profundizó el malestar y dejó al equipo muy comprometido en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs. Con apenas dos goles convertidos en casi dos meses, el panorama para el Globo es sombrío, y los rumores sobre una inminente salida de Kudelka comienzan a tomar fuerza.