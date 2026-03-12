Huracán vs. River, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Diego Martínez intentará reencontrarse con su mejor versión ante su público, aunque el marco del partido no será el habitual. Debido al derrumbe ocurrido días atrás en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado en la calle Miravé de Parque Patricios, las autoridades dispusieron un operativo especial en la zona que obligó a limitar la capacidad del estadio.

Finalmente, tras negociaciones entre el club y el Gobierno de la Ciudad, se autorizó el ingreso de 15 mil espectadores al Ducó. De esta manera, Huracán podrá contar con el apoyo de su gente, aunque en un contexto más reducido que el habitual.

El último antecedente entre ambos equipos se remonta a agosto de 2024, cuando igualaron 1 a 1 en el estadio Monumental por la décima fecha de la Liga Profesional. En aquella ocasión, Claudio Echeverri marcó para River, mientras que Rodrigo Echeverría anotó el gol del Globo.

Huracán vs. River: probables formaciones

Huracán: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

River: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Huracán vs. River: otros datos

Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Sebastián Habib.

Sebastián Habib. TV: TNT Sports Premium.